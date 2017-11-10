Diğer
Kategoriler

13 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kameraları incelenerek yakalandı

Kayseri'de 13 iş yerine girerek hırsızlık yapan zanlılardan 2'si, güvenlik kameralarından yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Firarda olan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

13 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kameraları incelenerek yakalandı

10 Kasım 2017 11:01

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde bulunan kafe ve lokantalarda 8 ay içinde 13 hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların eşkalini belirledi. Yapılan operasyonla zanlılardan 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Firarda olan ve kimlik bilgileri belirlenen bir zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Turan Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç