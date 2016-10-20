Olay, TEM otoyolu İzmit kesiminde bulunan dinlenme tesisleri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton üreten bir firma için Bilecik’ten Sabiha Gökçen Havalimanı’na 23 LR 720 plakalı TIR’ı ile Hasan Güçlü (53), dönüş yolunda İzmit’te mola verdi. Dinlenme tesisleri içerisine aracını çeken ve firmaya mola verdiğini bildiren Güçlü, aradan 13 saat geçmesine rağmen yola çıkmayınca firma yetkilileri incelemek için aracın başına geldi. Araç takip sistemi yardımıyla yeri belirlenen TIR’ın yanına gelen firma çalışanları, çalışır haldeki aracın kapılarını açan olmayınca aracın camını kırarak kapıyı açtılar. İçeri giren firma çalışanları, Güçlü’yü hareketsiz bir şekilde yatar halde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede 53 yaşındaki sürücünün öldüğü belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise araç ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışır haldeki araçta uzun süre kaldığından karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü tahmin edilen sürücünün cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için asri mezarlık morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz

