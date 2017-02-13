İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6900 liradan alınan dolar 3,6920 liradan, 3,9230 liradan alınan euro ise 3,9250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6960, liradan, euro ise 3,9260 liradan satılmıştı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6900 liradan alınan dolar 3,6920 liradan, 3,9230 liradan alınan euro ise 3,9250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6960, liradan, euro ise 3,9260 liradan satılmıştı.
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