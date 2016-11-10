Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece’de ortaokul 2'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mert Meydan, Pazartesi günü okuldan geldikten sonra arkadaşlarıyla oynamak için evden ayrıldı. Ailesi, Mert’ten 3 gündür haber alınamadığını belirterek polise başvurdu. Gözü yaşlı aile çocuklarından gelecek bir haberi beklerken, 13 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı.

Son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

En son oyun oynadığı internet kafenin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde Mert Meydan, 2 arkadaşıyla birlikte bir süre bekledikten sonra kafenin önünden ayrılıyor. Pazartesi gününden beri çocuklarından haber alamayan gözü yaşlı aile, çocuklarından gelecek mutlu haberi bekliyor.

"'Anne ben dışarı çıkıyorum' dedi ve bir daha geri gelmedi"

Gözü yaşlı anne Dürdane Meydan, "Pazartesi günü çocuğum okuldan geldi. Üstünü değişip 'anne ben dışarı çıkıyorum' dedi. O şekilde çıktı ve bir daha da geri gelmedi. Biz de internet kafenin güvenlik kamerası görüntüleri var. Arkadaşlarıyla birlikte kafede eğlenmişler, oradan çıkıp gitmişler ve bir daha da geri gelmedi. Şüphelendiğim birkaç arkadaşı var onlarla oynamasını istemiyordum. Gitme diyordum onların yanına, ayıramadım o arkadaşlarından. Devamlı köpek gezdirip, beraber geziyorlardı. Ailesinin yanına gittim o arkadaşlarının, annesine çocuklarını sordum. 'Bana bir anda panikle senin çocuğun benim evime gelmedi' dedi. Bahsettiğim çocuklar çelişkili konuşuyor, bir gördük bir görmedik diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuğum kimlerin elindeyse bıraksınlar"

Kimseyle bir husumeti olmadığını belirten acılı baba Yılmaz Meydan, "O gün ben işten geldim akşam 9 gibi. O saatlerde oğlum Mert evde yoktu. Takıldığı internet kafelere baktım yine göremedim. Arkadaşları da bugün buralardaydı dediler. Benim şüphelendiğim kimse yok. Kimseyle bir düşmanlığım da yok benim. Çocuğum kimlerin elindeyse bıraksınlar. Düşmanlıkları varsa gelip benimle görüşsünler" dedi.

Harun Basat

