134 milyon lira FETÖ’ye gitmiş

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 gün önce 15 ilde düzenlenen bahis operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 29’u emniyetten serbest kalırken, 45’i adliyeye sevk edildi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak ve FETÖ’ye finans sağlama suçlarından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 26’sı tutuklandı, 19’u ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

134 MİLYON LİRA FETÖ’YE GİTMİŞ

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 6 ay sürdürülen planlı takipte önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüphelilerin sadece Bingöl’de 45 milyon liralık yasa dışı bahis oynayıp, elde edilen paranın 134 milyon 314 bin 717 TL’sini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrasında bankalarına yatırarak, silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edildi.

YURT DIŞINA TRANSFER EDİLEN PARA 1 MİLYAR 759 MİLYON LİRA

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonla ilgili detayları paylaştı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis şirketleri ve aracı şirketlerin hesaplarından başta Malta ve KKTC olmak üzere birçok farklı ülkeye para transferi yapıldığı, şu ana kadar yapılan tespitte yurt dışına yapılan transfer miktarının 1 milyar 759 milyon 389 bin 407 TL olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada,"Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bingöl merkezli 15 ilde 6 Haziran 2018 tarihinde toplam 650 emniyet personelinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldığı, bu kapsamda 124 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiği, 74 şüphelinin yakalandığı, 29 Şüphelinin ifade işlemleri sonrası Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldığı, 19 Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 26 Şüphelinin Bingöl Sulh ceza Hakimliğince üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildiği. 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kamu oyunun bilgisine sunulur” denildi.

Yılmaz Atar