Rize-Erzurum Karayolu arasında Ovit Dağı mevkiinde 2012 yılında yapımına başlanılan 14.5 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci tüneli olan Ovit Tüneli’ndeki kazı çalışmalarında sona gelindi. Bugün Başbakan Binalı Yıldırım’ın da katıldığı görenle, Yıldırım’ın kullandığı iş makinesinin son dokunuşları ile ışık görüldü.

Ovit Dağı’nda düzenlenen törende konuşan Başbakan Binalı Yıldırım, 136 yıllık rüyanın gerçeğe dönüşmesine şahitlik edildiğini belirterek, “Bugün Ovit Dağın’da muhteşem bir gün yaşıyoruz. Bugün 136 yıllık hayalin gerçeğe döndüğü ana şahitlik ediyoruz. Bugün Kuzey ve Güney koridorunun en öneli arteri olan Rize-Erzurum hattında bu büyük bir eseri iki tüp tünel, toplam boyu 27 km’yi geçiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün tünelin ucunda ki ışığı göreceğiz. İspir ile Rize’yi birbirine yakın edeceğiz. Yılların özlemi, rüyası bugün gerçeğe dönüyor. Bu tünelin sonundaki ışık herkese, hepimize görünüyor, geleceğimiz aydınlanıyor. Yıllar yılı Türkiye’de ulaşım hep dert oldu. Bitmek bilmeyen zor yollar ve virajlar dağlar tepeler. Neler hangi canlar yok oldu. Hangi yuvalar söndü. Çok çektiniz. Ovit Dağı Kasım ayı gelince kapanır bir daha Haziran’a kadar geçit vermez. Onun için yola çıkmadan o kötü yollarda başımıza ne gelecek diye bir kez değil kırk kez düşünürdünüz. Artık sağ olsun da 'buluşalım, kavuşalım, hasret giderelim' diyoruz. 14 yıldır dağları deliyor, denizleri aşıyor, yetmedi dünyanın bir ucundan bir ucuna uçuyoruz. Bu ülkenin her bir köşesini yollarla tüneller ile trenler ile feribotlar ile köprüler ile kanallar ile imar etmeye kararlıyız. Yeter ki siz mutlu olun. Yeter ki hasret bitsin. Yeter ki sizlerin yüzü gülsün“ dedi.

İki Potomya birleşiyor

Binali Yıldırım konuşmasında Ovit Tüneli'nin iki Potomya'yı birleştirdiğini ifade ederek “Sevgili vatandaşlarım Türkiye’nin geleceğini inşa etmek adına hayata geçirdiği projelerin en anlamlılarından biridir. Bu tünel 2012’de milletin adamı, milletin sevdalısı, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde temelini attık. Cumhurbaşkanımız dedi ki artık bu hasret bitsin. 130 yıllık hasret bitsin. Rize ile Erzurum ile iki Potomya'yı bir araya getirelim. Potomya ile Mezapotomya'yı bir araya getirecek tarihi yolculuğunu başlattık” diye konuştu.

"2017 sonunda tamamlansın" talimatı

Yıldırım, tünelin 2017 yılı sonunda hizmete açılmasını isteyerek, “Bu tünel bir milyar 140 milyona mal oluyor. Bağlantı yolları ile birlikte hizmete almamıza az zaman kaldı. Şimdi ulaştırma bakanımız konuştu. Ne dedi 2018 bitecek. Olur mu? 2018’i bekler misiniz. Buradan müteahhitlere, yüklenicileri ve bakanımıza açıkça söylüyorum. Bu tünel 2017’nin sonunda hizmete girecek. Ona göre hesabınızı yapın. Ona göre çalışmalarınızı yapın. Biran önce bu hasret bitsin. Dağlar geçit versin. Milletimiz birbiri ile buluşsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Projenin toplam uzunluğu 17.5 km’yi buluyor. 14 km’si gidiş, 14 km’de geliş iki tünel. İki taraftan başladık. Dolayısı ile bu proje ile birlikte sadece iki tane 14 km tünel yok. Kar tünelleri de var. İkizdere’ye doğru 300 metre çığ tüneli ve köprülü kavşak var. Oradan aşağı doğru İyidere’ye doğru tam 9 tane daha tünel yapacağız. 34 km yolun tamamı iki gidiş iki geliş olacak. Rize’den çıkar Erzurum’a hiç araba sollamadan varacak. İspir’in fasulyesi Rize’ye daha erken gelecek. Rize’nin yaylaları ile Erzurum’un yaylaları kardeştir kardeş. Bu dağlarda teröre yer yok. Tünele yer var. Bu dağlarda bölücülere yer yok, kardeşliğe yer var. Ayder Yaylası ile Ovit Yaylası'na bağlıyoruz. Doğu Anadolu ile Karadeniz’in kardeşlik bağlarını arttırıyoruz. Bu tünel hizmete girdiğinde tasarruf da var. Zamandan, yakıttan tasarruf var. 35 trilyon yılda tasarruf sağlayacağız. Tamamlandığında dünyanın 2. büyük tüneli oluyor. Rize’ye de bu yakışır. Erzurum’a, Türkiye’ye bu yakışır" şeklinde konuştu.

"Yıllık 90 milyon TL tasarruf sağlayacak"

Tünelin hizmete açılması ile yıllık ekonomik tasarrufun 90 milyon TL olacağının altını çizen Yıldırım, “65. Hükümet olarak hedeflerimizden biri de Karadeniz’i Akdeniz’e, Güneydoğu’ya bölünmüş yollar ile bağlamaktır. Bunun için tam 18 tane Edirne’den Artvin’e kadar, Kuzey-güney koridorları üzerindeki yol çalışmalarının yüzde 90’ı bitti. Ovit Tünelleri'nin yanı sıra Kırık ve Dallı Kavak tünelleri de yapılmaya devam ediyor. Bu üç tünel tamamlanınca Rize’den Erzurum’a yol 33 km kısalmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yolun tamamı bittiğinde yakıt, zaman ve vergilerden tasarrufumuz tam 90 milyona çıkacak. Ayrıca; Trabzon, Gümüşhane yolunda da Zigana Tünelleri'ni yapıyoruz. Onların uzunluğu da 14.5 km. Her biri Ovit kadar. Ovit’den azcık daha fazla. Havalimanını da yapıyoruz da. Havalimanın olacak da. Havanızdan geçilmez o zaman. Rize ile Artvin arasında denizin üzerinde güzel bir havalimanı yapıyoruz. İhalesini yaptık hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi yapmak istiyoruz"

Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi yapmak istediklerini belirten Başbakan Yıldırım, “Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek, sizlerin hayat standardını yükseltmek için gece gündüz demeden aşk ile şevk ele çalışmaya devam ediyoruz. Gelecekle ilgili hedeflerimizi her zaman sizin taleplerin beklentilerine göre yapıyoruz. Türkiye’nin yaşadığını sıkıntıları çözeceğiz insanımızın yüzünü güldürecek bekledikleri eserleri ve hizmetleri yapacağımıza söz verdik. Verdiğimiz sözün gereğini yerine getiriyoruz. 80 yılda 6 bin km bölünmüş yol yapıldı. 14 yılda 19 bin kilo metre bölünmüş yol yaptık. Bura AK Parti farkı. Buda Recep Tayyip Erdoğan farkı. Sizin uşağınızın farkı. 29 yeni hava limanı yaptık. Rize ile 30 edecek.Bizden önce sadece 8 Milyon vatandaşımız uçağa iniyordu. Geçen yıl 86 milyon vatandaşımız uçakla seyahat etti. 10 kattan fazla. İstanbul, İzmir otoyolu oda 50 yıllık hayaldi, İzmit körfez geçişine dünyanın en uzun köprüsünü yaptık adını da Osman gazi koyduk. Osmanlının kurucusu. Yetmedi boğaca yeni bir gerdanlık daha taktık. Şimdi yakın zamanda da Cumhurbaşkanımızın benim projem dediği, büyük projenin başlangıcını yapacağız. Nedir o. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul ile Türkiye dünyanın en büyük projelerini yapan ülke olmaya devam edecek. Dünyanın en büyük hava limanını da İstanbul yapıyoruz. Türkiye hakkında laf edenler Türkiye hakkında ileri geri konuşanlar neden yapıyor biliyormusunuz. Türkiye; hızlı tiren, köprüler, Marmaray, Ovit tünelini yapıyor. Bu kadar dünyada yaprak kımıldamıyor. Türkiye bunları nasıl yapıyor. Kıskançlıktan hasetlikten ne yapacaklarını şaşırdılar. Kıskanmayın çalışın sizinde olsun“ diye konuştu.

"Anayasa'yı değiştireceğiz, başkanımızı seçeceğiz"

Başbakan Yıldırım konuşmasında, Anayasa'yı değiştirip Başkan’ı seçeceklerini ifade ederek, “Biliyorsunuz bir süredir Anayasa değişikliği var gündemde. Anayasayı değiştirmek için bütün partiler söz verdiler. Seçimlerde söz verdiler. Seçimden sonra maalesef her biri bir tarafa çekti. Biz diyoruz ki biz AK Parti’yiz. Söz veririz yaparız. Yapamayacağımızın sözünü vermeyiz. Sözümüz söz. Anayasa değişikliğini de yapacağız Başkanımızı da seçeceğiz. Hazırmısınız. Ovit dağından Türkiye’ye selam olsun. Ovit dağından 79 milyona selam olun. Ovit dağından Türkiye düşmanları şunu iyi bilsin ki yolları böleriz ülkeyi böldürtmeyiz. Ekmeğimizi böleriz vatanı milleti böldürtmeyiz. Terör örgütlerinin topunun alayını yok etmek boynumuzun borcudur. Milletimizin birliğini kardeşliğini daim etmek bizin en önemli görevimizdir” şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasının ardından tünelin kullandığı iş makinesi ile tek tüpte iki yönden açımı tamamlanma aşamasına gelen tünele son dokunuşları yaparak ilk ışığın görülmesini sağladı.

Göktürk Fırat-Ersen Küçük-Ozan Köse