22 bin metrekare alanda, 400'e yakın yerli yabancı markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AB eski Bakanı Egemen Bağış, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan törende marka oluşturmanın önemine ve Türkiye’de yapılan çalışmalara dikkat çekildi. İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı öğrencilerinin yapmış olduğu “Sevdamız Karadeniz” adlı defile ile devam eden açılışta yöresel Karadeniz türküleri eşliğinde sahneye gelen horon ekibi katılımcıların beğenisini kazandı.

“Avrupa’nın Ve Ortadoğu’nun en büyük fuarı”

UFRAD olarak düzenledikleri 25. fuar olduğunu söyleyen UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de franchising sektörünün çok gelişmiş durumda olduğunu vurgulayarak, “Bu fuar franchising sektörü bakımından Ortadoğu’nun ve Avrupa’nın en büyük fuarı” dedi. Dr. Aydın Türkiye’de franchising sektörünün ticaret hacmine dikkat çekerek, “Bu fuar, 300 yerli ve yabancı firmanın katıldığı, 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alanda kurulan çok önemli bir fuardır. Türkiye’de franchising sektörü yıllık 43 milyon dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Dolayısıyla burada yeni yatırımcılar hem kendilerine yeni iş kolları araştırırken aynı zamanda iş geliştirme bakımından da çok önemli bir platformda kendilerini bulacaklar. Çünkü buraya gelen yatırımcılar, sektöründeki diğer firmaların ne yaptığını da görüyorlar. Yani sektörle ilgili yeni gelişmeleri de takip edebiliyorlar. Tabki sadece fuarı gezmekle kalmıyorsunuz aynı zamanda eş zamanlı seminerlerimiz de oluyor. Bu da sektörle ilgili bilgi alımını kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye ile ilgili büyük bir bilgi kirliliği var”

Türkiye ekonomisi ile ilgili dışarıdan gelen olumsuz değerlendirmelerin maksatlı olarak yapıldığının altını çizen Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye ile ilgili gerçekten büyük bir bilgi kirliliği var. Özellikle bunu yapıyorlar. Bizim de buna karşı oturup ağlayacak halimiz yok. Bu tarz etkinlikler düzenleyerek o ülkelerden şirketleri, üniversiteleri davet ederek Türkiye’nin hiç de öyle düşünüldüğü gibi olmadığını ve her şeyin gayet normal yürüdüğünü ifade etmememiz lazım. Bu anlamda bu fuar aynı zamanda Türkiye’nin yurtdışındaki o kirli algısını aydınlığa çıkarması bakımından da çok önemlidir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğu’nda gerçekleştirilen 14. Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı 16 Ekim’e kadar CNR Fuar Merkezi 5-6-7’nci salonlarda gerçekleştirilecek.

ŞEYDA CEYLAN

