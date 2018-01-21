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14 bıçak darbesi alan genç ağır yaralandı

Eskişehir'de vücudunun farklı bölgelerine 14 bıçak darbesi alan genç adam ağır yaralandı.

14 bıçak darbesi alan genç ağır yaralandı

21 Ocak 2018 22:13

Olay, Tandoğan Mahallesi Cankır Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre Mehmet Ali Y. (25), sokak üzerinde bulunan bir ikamette Engin D. ile henüz belirlenemeyen bir konu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin D., Mehmet Ali Y.'yi bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan genç adam, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Y.'nin hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri Engin D.'yi yakalamak üzere çalışma başlattı. Engin D. ise, Eskişehir Devlet Hastanesine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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