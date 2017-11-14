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14 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den bazı illere yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

14 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı

14 Kasım 2017 08:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20
 

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji

 

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  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

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