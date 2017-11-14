14 Kasım Ahıska sürgününü unutmadılar

1944’te ana yurtlarından sürgün edilerek tren vagonlarında aç susuz günlerce yolculuk yaptırılarak ölüme terk edilen Ahıskalı Türkleri anmak için bir araya gelen Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gören Ahıskalı gençler Tren Gar’ında yurtlarında büyük bir soykırıma uğrayanları anarak unutmadık unutturmayacağız dediler.

Uşak Üniversitesi Ahıska öğrenci topluluğu Başkanı Şeref Mamedov 14 Kasım 1944 sürgününü unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyerek, 73 sene önce ana yurtlarından sürgün edilerek ölüme terk edilen 90 bin Ahıskalı Türk vatandaşların büyük bir soykırım sonucu tren vagonlarında zorla yolculuk yaptırılarak yolda yaklaşık 17 bin kişinin ölüme terk edildiğini söyledi. Batı dünyasının bu soykırıma seyirci kaldığını dile getiren Mamedov şunları dile getirdi; “14 Kasım 1944’te dünya büyük bir soykırıma şahit oldu. Ancak bu soykırıma bu sürgüne batılı ülkeler ses çıkartmayarak adeta kulaklarını kapattılar. 90 bin Ahıskalı zorla ana yurtlarından çıkarılarak başka yerlere gönderildiler. Tren vagonlarına bindirilerek günlerce yolculuk yapmaya zorlanan Ahıska Türkleri bu yolculuk sırasında 17 bin kişi hayatını kaybetti. Şuan hayatını kaybeden kişilerin maalesef bir mezar taşları dahi yok, Dünya’nın 10 farklı ülkesinde Ahıska Türkleri olarak Türk Bayrağını ve Türk Milliyetçiliğini hiçbir şekilde zeval getirmedik getirmeyeceğiz. 73 yıldır sürgün hayatı yaşamamıza rağmen ne Türklüğümüzden nede Müslümanlığımızdan ödün vermeden Türk Bayrağını yaşadığımız 10 ülkede en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık” dedi.

Uşak Üniversitesi Ahıska öğrenci topluluğu Başkan Yardımcısı Railya Karibova ise 14 Kasım 1944 sürgünü hakkında şunları söyledi; “14 Kasım 1944 bizim milletimizi Ahıska bölgesinden 90 bine yakın insanları orta Asya’ya sürdüler. Bizim atalarımızı Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi ülkelere dağıttılar. Yolda ölen sayısı olarak 17 bin kişi yaşamını yitirdi. Bizim atalarımızı hayvan vagonlarına bindirerek aç susuz yolculuk yapmaya zorladılar. Batılı ülkeler ise bu sürgüne göz yumarak seslerini çıkarmadılar. Biz Ahıskalı gençler olarak 14 Kasım’ı unutmadık unutturmayacağız.”

Açıklama sonrasında Ahıskalı öğrenciler temsili olarak Uşak Tren Garında temsili olarak raylarda yürüyerek, sürgün günlerini hatırlattılar.

Ferhat Bal

