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14 katlı inşaatın damından düşen yaşlı adam öldü

Adana'da 14 katlı bir inşaatın damından düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

14 katlı inşaatın damından düşen yaşlı adam öldü

25 Temmuz 2017 13:28

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi, Fatih Mahallesi, 73034 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan kişi, inşaatın arka tarafından duyduğu sese doğru gitti. Bekçi burada kanlar içinde yatan birini görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 60 yaşlarındaki üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ise şahsın nasıl öldüğünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis yaptığı ilk çalışmada şahsın 14 katlı inşaatın damından düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şahsın ölüm sebebini araştırıyor. Şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ayrıca şahsın ismini belirlemek için de çalışma başlattı. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, inşaat, yaşlı adam


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