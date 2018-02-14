14 Şubat’ta sevgi ve yalnızlık dile geldi

Edirneliler, Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştiren Mehmetçiği de unutmadı. Vatandaşlar ‘Buradan Aşkıma Sesleniyorum Kürsüsü’nden vatana duydukları sevgiyi de haykırdı.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Edirne Belediyesi tarafından Saraçlar Caddesi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fotoğraf çekim alanları, ‘Buradan Aşkıma Sesleniyorum Kürsüsü’ gibi birbirinden farklı aktivitelerin yer aldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Saraçlar Caddesi’ne gelen çiftler ‘Buradan Aşkıma Sesleniyorum Kürsüsü’nden sevgililerine ve eşlerine duyduğu sevgiyi, bazı Edirneliler ise yalnızlığını dile getirdi. Edirneliler, fotoğraf çekim alanlarında da fotoğraf çekildi. Bazı Edirneliler sevgilileriyle fotoğraf çekilirken, bazıları ise 14 Şubat’ı anlatan fotoğraf karesini çocukları ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Edirneliler, Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştiren Mehmetçiği de unutmadı. ‘Buradan Aşkıma Sesleniyorum Kürsüsü’nden seslenen Edirneliler, vatana duydukları sevgiyi haykırırken; harekata katılan tüm askerlerin sağ salim ülkeye dönmelerini diledi.

Koray Ustabaşı

