14 yaşında Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası'na Çekmeköy'den katılarak +80 kiloda Büşra Işıldar yarı finalda Rus rakibini finalde ise Ukraynalı rakibini ilk rauntta 40 saniyede nakavt ederek altın madalya aldı. Şampiyon sporcu Büşra Işıldar'a Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (ÇEKBİAD) tarafından kutlama programı yapıldı. Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Kültür Merkezinde Büşra Işıldar adına düzenlenen kutlama programına İstanbul Ak Parti Milletvekili İsmet Uçma, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası katıldı.

"Ödülüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan olsun"

14 yaşında fazla kilolarından kurtulmak için spora yazıldığını söyleyen Büşra Işıldar "Aynı zamanda gazi kızıyım. Bu ödülü tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyorum. Bu anlamda bizlere büyük katkı sağlayan Antrenörüm Fikret Taşdemir hocamıza ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Şampiyonluk tek taraflı olmuyor, ekip ruhuyla olunuyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye halkımıza ve Çekmeköy'de bizleri yalnız bırakmayan çok değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yücel Yalçınkaya: "ÇEKBİAD olarak her zaman yanındayız"

Programda konuşma yapan ÇEKBİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, "Büşra kızımız bizi çok gururlandırdı. Allah ondan razı olsun. Avrupa'da bayrağı göklerde dalgalandırarak İstiklal marşımızı milyonlara dinletti. Bu zor şartlarda büyük başarılara imza atan kardeşimize bizler ÇEKBİAD her zaman maddi manevi yanındayız. Benimde kuruculuğunu yaptığım Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü, derneğimizin yetiştirmiş olduğu bir değer olan Büşra Işıldar kızımıza başarılar dilerim. Değerli antrenörü Fikret Taşdemir hocamızı da tebrik ediyorum" dedi.

İsmet Uçma: "Türk kızının gücünü dünya gördü"

İstanbul Ak Parti Milletvekili İsmet Uçma, katılmış olduğu programda konuşmasında "40 saniyede rakibini nakavt eden Büşra kızımızın gücünü dünya gördü. 1 yıl önce hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin arifesinde 14 yaşında bir kızımızın 40 saniyede rakibini nakavt ederek yenmesinin başarısı bizleri çok duygulandırdı. Sevgili Büşra'nın başarılarının devamını dilerim. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Bu ülkenin birliği için ülkemizden toprak değil diyerek bedenlerinden parça veren gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerinde bulundu.

"Büşra kızımızla birlikte Türkiye ve Çekmeköy şampiyon oldu"

Programda teşekkür konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız konuşmalarında "Büşra kızımızla Türkiye ve Çekmeköy şampiyon olmuştur. Bu gurur hepimize yeter. Bizlerde her daim yanında olacağız. Büşra kızımızın başarılarını dileriz" ifadelerinde bulundular.

