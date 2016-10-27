Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin bağlama kurslarına katılan Neslihan Dinç, güzel sesiyle dinleyicilerini kendisine adeta hayran bırakıyor. 14 yaşındaki genç kız, doğuştan görme engeline rağmen mücadelesini bırakmıyor. Hayalinin O Ses Türkiye programına katılmak olduğunu açıklayan Neslihan, Acun Ilıcalı'ya da bir mesaj gönderdi.

"O Ses Türkiye'ye katılmak istiyorum"

Hayat hikayesinden bahseden Neslihan Dinç, büyük hayalini anlattı. Dinç, "Küçüklüğümden beri görme sıkıntısı çekiyorum. Dünyaya görme engelli olarak geldim. Küçük abimin sayesinde müziğe başladım. O da bağlama çalıyordu. Biraz da ben merak ettiğim için başladım. Yarışmalara çıkmak istiyorum. Yani jüri karşısında olmak istiyorum. O Ses Türkiye'ye katılmak istiyorum. Ben gerçekten çok istiyorum. Benim küçük yengem var, onunda sesi çok güzel. O da katılmak istedi olmadı ama benim hayalim katılmak. Televizyonda görme engelli 26-27 yaşlarında bir çocuk çok güzel darbuka çalıyor. Ben de sazı tamamladıktan sonra darbuka da çalabilirim" dedi.

"Acun abi beni kaybetmek istemezsin"

Acun Ilıcalı'ya da seslenen Neslihan Dinç, "Acun abi beni kaybetmek istemezsin. Beni çağırmanı istiyorum" mesajında bulundu.

"Neslihan ilk 15 saniyede tüm jüriyi döndürür"

Neslihan'ın bağlama öğretmeni Mehmet Özel ise iddialı konuştu. Öğrencisine güvenen Özel, "Neslihan'ın sesini birlikte dinledik. Gerçekten güzel sesi var. İnşallah biz de ona destek olarak çıkaracağız. Hedefi Acun'a çıkmak. Ben de ona yardımcı olacağım. İnanıyorum ki bir gün O Ses Türkiye'de Neslihan'ı dinleyeceğiz. Benim tahminim Neslihan ilk 15 saniyede tüm jüriyi döndürür. Engelliler hiçbir şeye engel değiller aslında. Yeter ki biz bunu isteyelim. İstemek başarmanın yarısı. Önce isteyeceğiz ve mücadele ederek başaracağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu

ESKİŞEHİR