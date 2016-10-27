Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 14 yaşındaki görme engelli Neslihan, Acun'a mesaj gönderdi

14 yaşındaki görme engelli Neslihan, Acun'a mesaj gönderdi

Eskişehir'de yaşayan yüzde 80 görme engelli Neslihan Dinç, Acun Ilıcalı'ya mesaj göndererek, O Ses Türkiye'ye katılmak istediğini söyledi.

14 yaşındaki görme engelli Neslihan, Acuna mesaj gönderdi

27 Ekim 2016 09:07
14 yaşındaki görme engelli Neslihan, Acun'a mesaj gönderdi - Tıkla İzle

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin bağlama kurslarına katılan Neslihan Dinç, güzel sesiyle dinleyicilerini kendisine adeta hayran bırakıyor. 14 yaşındaki genç kız, doğuştan görme engeline rağmen mücadelesini bırakmıyor. Hayalinin O Ses Türkiye programına katılmak olduğunu açıklayan Neslihan, Acun Ilıcalı'ya da bir mesaj gönderdi.

"O Ses Türkiye'ye katılmak istiyorum"

Hayat hikayesinden bahseden Neslihan Dinç, büyük hayalini anlattı. Dinç, "Küçüklüğümden beri görme sıkıntısı çekiyorum. Dünyaya görme engelli olarak geldim. Küçük abimin sayesinde müziğe başladım. O da bağlama çalıyordu. Biraz da ben merak ettiğim için başladım. Yarışmalara çıkmak istiyorum. Yani jüri karşısında olmak istiyorum. O Ses Türkiye'ye katılmak istiyorum. Ben gerçekten çok istiyorum. Benim küçük yengem var, onunda sesi çok güzel. O da katılmak istedi olmadı ama benim hayalim katılmak. Televizyonda görme engelli 26-27 yaşlarında bir çocuk çok güzel darbuka çalıyor. Ben de sazı tamamladıktan sonra darbuka da çalabilirim" dedi.

"Acun abi beni kaybetmek istemezsin"

Acun Ilıcalı'ya da seslenen Neslihan Dinç, "Acun abi beni kaybetmek istemezsin. Beni çağırmanı istiyorum" mesajında bulundu.

"Neslihan ilk 15 saniyede tüm jüriyi döndürür"

Neslihan'ın bağlama öğretmeni Mehmet Özel ise iddialı konuştu. Öğrencisine güvenen Özel, "Neslihan'ın sesini birlikte dinledik. Gerçekten güzel sesi var. İnşallah biz de ona destek olarak çıkaracağız. Hedefi Acun'a çıkmak. Ben de ona yardımcı olacağım. İnanıyorum ki bir gün O Ses Türkiye'de Neslihan'ı dinleyeceğiz. Benim tahminim Neslihan ilk 15 saniyede tüm jüriyi döndürür. Engelliler hiçbir şeye engel değiller aslında. Yeter ki biz bunu isteyelim. İstemek başarmanın yarısı. Önce isteyeceğiz ve mücadele ederek başaracağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu
ESKİŞEHİR 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!