Edinilen bilgileri göre, olay Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. 2015 yılı Ağustos ayında yaşanan olayda 85 yaşındaki Kurban Barlas ve 57 yaşındaki oğlu Emrullah Barlas bir anda ortadan kaybolmuşlardı. Olayın ardından Kurban Barlas’ın ağabeyi Süleyman Barlas’ın kardeşi ve yeğeni için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu ve baba, oğlun o tarihten itibaren arandıkları belirtildi. Jandarma tarafından 1 yıldan fazladır iz sürme çalışmaları devam ederken, dün kötü haber baba, oğlunun yaşadıkları evin yakınından geldi. Barlasların yaşadığı dağlık alanın yakınındaki bir tuğla fabrikasında çalışan işçiler yemek molasında bölgede dolaşırken, bir oyuk içerisinde ceset olduğunu fark ettiler. İşçilerin hemen durumu jandarmaya bildirerek yardım istediler. Bölgeye kısa sürede gelen ekiplerin, baba ve oğlun neredeyse çürümeye yüz tutan cesetlerini yaşadıkları eve yaklaşık 200 metre mesafede olan oyuğun içerisinde buldukları aktarıldı. Talihsiz baba oğlun cesetlerinin yapılan incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

15 aydır kaybolan kardeşi ve yeğenini arıyordu

Olayın ardından bilgisine başvurulan ağabeyi Barlas ise, kardeşi ve yeğenini uzun zamandan bu yanan aradıklarını ifade etti. Bu süre içerisinde kendilerinden yaşam umudunu kestiklerini dile getiren Barlas, kardeş ve yeğeninin öldürülerek oyuğun içerisine atıldığından şüphe ettiklerini de vurgulayarak olayın aydınlatılmasını beklediklerini dile getirdi. Kardeşi ve yeğeninin kimselerinin olmadığını da söyleyen Barlas, baba oğlun geçimlerini ellerinde bulunan 5 koyunla yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Olayın ardından cesetleri teslim alacaklarını da aktaran Barlas, kardeşi ve yeğeninin belde mezarlığında defnedeceklerini söyledi.

Kesin ölüm nedenleri belli deği

Kaybolduktan 15 ay sonra yaşadıkları eve yaklaşık 200 metre mesafedeki oyukta cesetleri bulunan baba ve oğlun ölümleri üzerinde sır perdesi henüz aralanmamışken, edinilen bilgilerde ikilinin bedenlerinde herhangi bir darp ya da yaralanma bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Baba ve oğlun define aramak girdikleri oyukta bulunan zehirli gazdan zehirlenmiş olabilecekleri iddialarının da araştırıldığı öğrenildi. Baba ve oğlun kesin ölüm nedenlerinin ise yapılacak olan detaylı otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ederken şu anda herhangi bir kişinin gözaltında olmadığı da bildirildi.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR