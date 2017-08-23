15 bin çiftçi tarla günlerinde yeni model traktörleri test edecek

Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen tarla günleri etkinliklerinin bu yıl 26 ilde gerçekleşeceği bilgisi verilirken, 17 Ağustos’ta başlayan, 15 bin çiftçinin katılması beklenen 'MF Tarla Günleri' ve 'MF 2600 Serisi Tarla Günleri'nde MF’in yeni modellerin dışında uydu sistemli traktörü de test edileceği bildirildi. AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
Konu hakkında bilgi veren AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, ''Her yıl düzenli olarak yaptığımız, çiftçilerle buluştuğumuz, ürünlerimizi deneme şansı verdiğimiz tarla günlerini bu yıl iki farklı etkinlik serisi ile gerçekleştireceğiz. 'MF Tarla Günleri' 10 ilde, diğer etkinliğimiz 'MF 2600 Serisi Tarla Günleri' ise toplamda 16 ilde gerçekleşecek. Toplam 26 ilde gerçekleşecek etkinliklerimize 15 bin çiftçinin katılmasını bekliyoruz'' dedi.
Uydu sistemli, hassas tarım teknolojisini deneme şansı
Massey Ferguson, Gaspardo, Lassa, APV, ve Valagro markalarının iş ortaklığı ile birlikte yürüteceği MF Tarla Günleri programının toplam 10 farklı ilde gerçekleşeceğini söyleyen Aşcı ''17 Ağustos’ta başlayan ve 16 Eylül’de bitecek bu programda MF markası tüm traktör modelleri ile katılacak. Manisa üretimi MF2600 serimiz ve tamamen yeni tasarım olan Global serimizin yanında üst beygir gücünde teknoloji üssü olarak tanımlanan Fransa’da bulunan Beauvais Fabrikası’nda üretilen MF5700SL, MF6700S, MF7700 ve MF8700 model traktörlerde uygun ekipmanlarla denenme fırsatı sunacak. Son yıllarda Türkiye’de yüksek beygir güçlü traktörlere ilginin arttığını gözlemliyoruz, biz de traktör firması olarak 400 beygir gücüne kadar çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verip ve teknolojinin de desteğiyle verimliliklerini arttırıyoruz'' şeklinde konuştu.
Çiftçiler için verimli ve kesintisiz iş sezonu
Teknolojinin tarım ekipmanlarında da çok etkili olduğunu görüyoruz diyen Aşçı, ''Uydu sistemli traktör modelleriyle, otomatik dümenleme ile operatör müdahalesine gerek kalmadan (eller serbest) traktörün tarlada kullanılması sağlanacak. Hassas tarım veya uydu destekli tarıma verilen önem ve artan talep karşısında MF olarak bizim de buna uygun uygulamalarımız, sistemlerimiz ve tarım makinelerimiz bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılan sistem sayesinde, tarlada üst-üste binmeler azaltılarak, traktör yakıt sarfiyatından tasarruf edilirken, tarlada geçirilen zamanın daha da azaltılması sağlanmaktadır. Farklı hassasiyet sinyaline sahip bu ürün sayesinde +/- 2 cm hassasiyete kadar tarlada uygulama yapılabilmektedir. Bu sebepten çiftçilerin ilgisini çeken ve geleceğin vazgeçilmezi olan bu ürünleri de etkinliklerimize özellikle dahil ediyoruz'' açıklamasında bulundu.
'MF 2600 Serisi Tarla Günleri'nin toplam 16 farklı ilde, 36 gün sürecek etkinliklerle yapılacağını belirten Aşcı, ''Bu etkinlik serimize ise 15 bin civarında katılımcı bekliyoruz. Traktörlerin tarlada denenebiliyor olması traktör seçimi için en sağlıklı yol. Özellikle vurgulamak istediğimiz ise her kırmızının Massey Ferguson olmadığı. Traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklı markalarda Massey Ferguson görünümlü ve aynı model isimli traktörlerle maalesef karşılaşabiliyor. Markamız sadece satış aşamasında değil, satış sonrasındaki parça ve servis hizmetlerini de içeren tüm ülkeye yayılmış 3S bayi ağı ile her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olacaktır. Tarla günleri çiftçilerimize yeni modellerini tarlada deneme imkanı vermek üzere 50-75 BG arası MF 2600 serisine ait traktör modelleri ile katıldı. Traktörlerimizin tarlada denenmesinin yanında gün boyunca süren eğlenceli ve eğitici programlar da hazırladık'' diye konuştu.
Özlem Aşcı sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye, firmamız için kilit öneme sahip ülke; markanın Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki en büyük satış pazarını temsil ediyor. Şu anda parkta kullanılan her üç traktörün birinden fazlası firmamıza ait. Bunun yanında bu yıl açılışı yapılan Gebze’deki tesisimiz 45 bin çeşit malzeme stoklama kapasitesi olan bölgesel yedek parça depomuzu ve bölgesel eğitim merkezimizi de içinde barındırıyor. Eğitim merkezimizde hem kullanıcı eğitimleri hem de Türkiye çapındaki servislere verilen eğitimlerin yapıldığı bir yer. Türkiye çapındaki servislere traktörlerin ve hasat makinelerinin servis ve satış sonrası bakımları ile ilgili eğitimler de burada veriliyor. Bu bölgesel tesis 35 milyon TL'lik bir yatırımın sonucu''.
MF Tarla Günleri tarihleri ve yerleri şöyle:
17.08.2017 Adıyaman
19.08.2017 Kayseri
22.08.2017 Sivas
24.08.2017 Tokat
26.08.2017 Yozgat
07.08.2017 Ankara
09.09.2017 Konya
12.09.2017 Afyon
14.09.2017 Eskişehir
16.09.2017 Tekirdağ
MF 2600 Serisi Tarla Günleri tarihleri ve yerleri şöyle:
14-15.08.2017 Mersin
17-20.08.2017 Hatay
22-23.08.2017 Gaziantep/Islahiye
25-26.08.2017 Mardin
28-29.08.2017 Diyarbakır
08-10.09.2017 Kars
13-15.09.2017 Erzincan
18-19.09.2017 Yozgat
21-22.09.2017 Amasya
25-26.09.2017 Kastamonu
28-29.09.2017 Sakarya
02-03.10.2017 Çanakkale
05-06.10.2017 Manisa
09-10.10.2017 İzmir
12-13.10.2017 Denizli
16-17.10.2017 Antalya