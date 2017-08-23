15 bin çiftçi tarla günlerinde yeni model traktörleri test edecek

Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen tarla günleri etkinliklerinin bu yıl 26 ilde gerçekleşeceği bilgisi verilirken, 17 Ağustos’ta başlayan, 15 bin çiftçinin katılması beklenen 'MF Tarla Günleri' ve 'MF 2600 Serisi Tarla Günleri'nde MF’in yeni modellerin dışında uydu sistemli traktörü de test edileceği bildirildi. AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Konu hakkında bilgi veren AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, ''Her yıl düzenli olarak yaptığımız, çiftçilerle buluştuğumuz, ürünlerimizi deneme şansı verdiğimiz tarla günlerini bu yıl iki farklı etkinlik serisi ile gerçekleştireceğiz. 'MF Tarla Günleri' 10 ilde, diğer etkinliğimiz 'MF 2600 Serisi Tarla Günleri' ise toplamda 16 ilde gerçekleşecek. Toplam 26 ilde gerçekleşecek etkinliklerimize 15 bin çiftçinin katılmasını bekliyoruz'' dedi.

Uydu sistemli, hassas tarım teknolojisini deneme şansı

Massey Ferguson, Gaspardo, Lassa, APV, ve Valagro markalarının iş ortaklığı ile birlikte yürüteceği MF Tarla Günleri programının toplam 10 farklı ilde gerçekleşeceğini söyleyen Aşcı ''17 Ağustos’ta başlayan ve 16 Eylül’de bitecek bu programda MF markası tüm traktör modelleri ile katılacak. Manisa üretimi MF2600 serimiz ve tamamen yeni tasarım olan Global serimizin yanında üst beygir gücünde teknoloji üssü olarak tanımlanan Fransa’da bulunan Beauvais Fabrikası’nda üretilen MF5700SL, MF6700S, MF7700 ve MF8700 model traktörlerde uygun ekipmanlarla denenme fırsatı sunacak. Son yıllarda Türkiye’de yüksek beygir güçlü traktörlere ilginin arttığını gözlemliyoruz, biz de traktör firması olarak 400 beygir gücüne kadar çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verip ve teknolojinin de desteğiyle verimliliklerini arttırıyoruz'' şeklinde konuştu.

Çiftçiler için verimli ve kesintisiz iş sezonu

Teknolojinin tarım ekipmanlarında da çok etkili olduğunu görüyoruz diyen Aşçı, ''Uydu sistemli traktör modelleriyle, otomatik dümenleme ile operatör müdahalesine gerek kalmadan (eller serbest) traktörün tarlada kullanılması sağlanacak. Hassas tarım veya uydu destekli tarıma verilen önem ve artan talep karşısında MF olarak bizim de buna uygun uygulamalarımız, sistemlerimiz ve tarım makinelerimiz bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılan sistem sayesinde, tarlada üst-üste binmeler azaltılarak, traktör yakıt sarfiyatından tasarruf edilirken, tarlada geçirilen zamanın daha da azaltılması sağlanmaktadır. Farklı hassasiyet sinyaline sahip bu ürün sayesinde +/- 2 cm hassasiyete kadar tarlada uygulama yapılabilmektedir. Bu sebepten çiftçilerin ilgisini çeken ve geleceğin vazgeçilmezi olan bu ürünleri de etkinliklerimize özellikle dahil ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

'MF 2600 Serisi Tarla Günleri'nin toplam 16 farklı ilde, 36 gün sürecek etkinliklerle yapılacağını belirten Aşcı, ''Bu etkinlik serimize ise 15 bin civarında katılımcı bekliyoruz. Traktörlerin tarlada denenebiliyor olması traktör seçimi için en sağlıklı yol. Özellikle vurgulamak istediğimiz ise her kırmızının Massey Ferguson olmadığı. Traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklı markalarda Massey Ferguson görünümlü ve aynı model isimli traktörlerle maalesef karşılaşabiliyor. Markamız sadece satış aşamasında değil, satış sonrasındaki parça ve servis hizmetlerini de içeren tüm ülkeye yayılmış 3S bayi ağı ile her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olacaktır. Tarla günleri çiftçilerimize yeni modellerini tarlada deneme imkanı vermek üzere 50-75 BG arası MF 2600 serisine ait traktör modelleri ile katıldı. Traktörlerimizin tarlada denenmesinin yanında gün boyunca süren eğlenceli ve eğitici programlar da hazırladık'' diye konuştu.

Özlem Aşcı sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye, firmamız için kilit öneme sahip ülke; markanın Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki en büyük satış pazarını temsil ediyor. Şu anda parkta kullanılan her üç traktörün birinden fazlası firmamıza ait. Bunun yanında bu yıl açılışı yapılan Gebze’deki tesisimiz 45 bin çeşit malzeme stoklama kapasitesi olan bölgesel yedek parça depomuzu ve bölgesel eğitim merkezimizi de içinde barındırıyor. Eğitim merkezimizde hem kullanıcı eğitimleri hem de Türkiye çapındaki servislere verilen eğitimlerin yapıldığı bir yer. Türkiye çapındaki servislere traktörlerin ve hasat makinelerinin servis ve satış sonrası bakımları ile ilgili eğitimler de burada veriliyor. Bu bölgesel tesis 35 milyon TL'lik bir yatırımın sonucu''.

MF Tarla Günleri tarihleri ve yerleri şöyle:

17.08.2017 Adıyaman

19.08.2017 Kayseri

22.08.2017 Sivas

24.08.2017 Tokat

26.08.2017 Yozgat

07.08.2017 Ankara

09.09.2017 Konya

12.09.2017 Afyon

14.09.2017 Eskişehir

16.09.2017 Tekirdağ

MF 2600 Serisi Tarla Günleri tarihleri ve yerleri şöyle:

14-15.08.2017 Mersin

17-20.08.2017 Hatay

22-23.08.2017 Gaziantep/Islahiye

25-26.08.2017 Mardin

28-29.08.2017 Diyarbakır

08-10.09.2017 Kars

13-15.09.2017 Erzincan

18-19.09.2017 Yozgat

21-22.09.2017 Amasya

25-26.09.2017 Kastamonu

28-29.09.2017 Sakarya

02-03.10.2017 Çanakkale

05-06.10.2017 Manisa

09-10.10.2017 İzmir

12-13.10.2017 Denizli

16-17.10.2017 Antalya