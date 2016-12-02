Diyarbakırlı 4 çocuk annesi Suzan Alçin, 12 yıl önce akrabası ile hayatını birleştirdi. İlk iki çocuğu sağlıklı doğan Alçin, 3'üncü çocuğunun halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Epidermis Bullosa hastalığı ile doğduğunu öğrendi. Önceleri hastalıkla ilgili pek bir bilgisi olmayan Alçin, yaptığı araştırmada hastalığın çaresinin bulunmadığını, bakımlarla çocuğunun yaralarını kapatabileceğini öğrendi. Bir süre çocuğunun bakımı ile ilgilenen Alçin, 5'inci aya gelindiğinde yavrusunu kaybetti. Bir süre hayata küsen Alçin, daha sonra tekrar hamile kaldı. Bu çocuğunun da aynı hastalıkla doğduğunu öğrenen Alçin’in dünyası başına yıkıldı. Çocuğunun bakımları ile yakından ilgilenen Alçin, bu evladını da yine 5 aylıkken kaybetti.

Sur olayları hayatlarını alt üst etti

İki çocuğunu da 5 aylıkken kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Alçin ailesi, bu sırada Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan terör olayları nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kaldı. Uzunca bir süre maddi imkansızlıklar içinde yaşayan Alçin ailesinin 3'üncü çocukları ise sağlıklı doğdu. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla Sur ilçesinin teröristlerden temizlenmesi ile tekrar ilçeye taşınan Alçin çifti, 15 gün önce 4'üncü çocuklarını kucaklarına aldı.

4'üncü çocukları, iki evladını kaybettiği hastalıkla doğdu

15 gün önce dünyaya gelen 4'üncü çocuğunun, daha önce kaybettiği iki yavrusu ile aynı hastalıkla doğduğunu öğrenen annenin hayatı karardı. 5 aylıkken iki evladını kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Alçin, gözünden sakındığı yavrusu için kara kara düşünmeye başladı. Suzan Alçin, "4 çocuğum var bununla birlikte. Daha önceki iki çocuğumu bu hastalıktan kaybettim. Bunun dışında 3 çocuğum daha var. Onlarda bir hastalık yok. Bu çocuğumda da aynı hastalık çıktı. Eşimle akraba evliliği yaptık ve bu hastalığın akraba evliliği nedeni ile çıktığını sonradan öğrendim. Daha önce de iki çocuğumu bu hastalık nedeni ile kaybetmiştim. Bakımsızlıktan hayatlarını kaybettiler, yeni doğan çocuğumun böyle olmasını istemiyorum" dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan olaylarda çok kötü şeyler yaşadıklarını aktaran Alçin, "Sur’daki olaylarda her şeyi yaşadık. Ne elektrik vardı, ne su vardı, çocuklar etkilendiler ve bir gün çıktık. Evdeki eşyalarımızı da komşular verdi. Sur’daki olaylarda perişan olmuştuk. Bize yardım edilmesini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Aydın Yorat