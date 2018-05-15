Diğer
Kategoriler

15 Mayıs Salı hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

15 Mayıs Salı hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

15 Mayıs 2018 09:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde hava sıcaklığının 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç