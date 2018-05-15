15 Mayıs Salı hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde hava sıcaklığının 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23