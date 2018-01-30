15 tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili uzayacak mı? (2018 MEB)

Okulların sömestr tatiline girmesi nedeniyle öğrenci ve veliler tatil planı yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise ikinci dönemin başlama tarihini belirledi. Peki 15 tatil bu sene ne zaman bitecek? Okulların Şubat'ın kaçında açılacak. Yoğun bir dönem geçiren öğrenciler 15 tatilinin 30 gün olup olmayacağını merak ediyor. 15 tatilin biteceği tarihle alakalı araştırmalar binlerce öğrenci tarafından yapılmaya devam ediliyor. Sömestr tatilinin tadını çıkaran öğrenciler bir diğer yandan ise ikinci dönem hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bütün bu soruların yanıtları MEB'in yayınladığı çalışma takviminde yer alıyor. İşte öğrencilerin bugünlerde en çok merak ettiği 2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılıyor? sorularının yanıtları haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB'in yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil yani Sömestr 20 Ocak 2018 - 4 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak.

Sömestr tatili bitimiyle ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Yoklamalar bu tarihten itibaren alınmaya başlayacak ve ders programı belirlenecek.

15 TATİL 30 GÜN MÜ OLUR MU?

Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2017 - 2018 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak.

2018 YILINDA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Bayram tatili pazartesi gününe denk gelecek. Okullar tatil olacak

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

Bayram cumartesi günü kutlanacak. İlaveten bir tatil yapılmayacak. Okullar tatil olmayacak

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran cuma günü başlayacak. Okullar yaz tatiline girdiği için ekstra bir tatil olmayacak

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Bayram pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak. Okullar yaz tatiline girdiği için ekstra bir tatil olmayacak

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Okullar yaz tatiline girdiği için ekstra bir tatil olmayacak

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram perşembe günü kutlanacak. Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapmış olacaklar. Okullar yaz tatiline girdiği için ekstra bir tatil olmayacak

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

Bayram pazartesi günü kutlanacak. Haftasonu ile birlikte üç gün tatil yapılmış olacak. Okullar tatil olacak