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15 Temmuz Köprüsü’ndeki trafik magandası yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtiği sırada aracın hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakarak tehlikeye davetiye çıkartan ‘hayalet sürücü’ polis ekipleri tarafından yakalandı.

15 Temmuz Köprüsündeki trafik magandası yakalandı

29 Aralık 2017 23:37

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akan trafikte ilerlediği sırada hız sabitleyicini ayarlayan Y.A.İ. (23), şoför mahallini terk ederek yan koltuğa geçti. Trafikte bir süre otomobilin sürücüsüz bir şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı. Kendi canını ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte ilerleyen sürücü, bu tehlikeli anlara cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından polis ekipleri tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri, Y.A.İ.’yi yakalayıp gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü önce Çengelköy Polis Merkezine ardından da adliyeye sevk edildi. 

 

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Toplam Yorum (1)

  • : 29 Aralık 2017, Cuma 23:10
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    böyle sapıkları doğru deliler hastahanesine göndermeli.!!\nve ehliyetine de el konulmalı.!! avrupa\'da olsa aynen bu yazdığım şekilde işlem yapılırdı.!!
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