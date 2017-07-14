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15 Temmuz ruhu çocuklara aşılanıyor

Kahramanmaraş’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz ruhu anlatıldı.

15 Temmuz ruhu çocuklara aşılanıyor

14 Temmuz 2017 13:55

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki Sarayaltı Camisinde etkinlik düzenlendi. Kız ve erkek öğrencilere 15 Temmuz ruhu anlatıldı. Öğrenciler şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim, sala ve ezan okudu. Etkinliğin sonunda öğrenciler hep birlikte dua etti.
Sarayaltı Cami İmam Hatibi Sadık Kumru, 15 Temmuz’u hatırlatmak ve öğrencilere aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Rabbim bir daha böyle hain darbe girişimlerini ne ülkemize ne de İslam ülkelerine yaşatmasın” dedi. 

Halil Koyun


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