15 Temmuz şehidinin anıt mezarı törenle açıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Programında devamında 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Polis Memuru Ferhat Koç’un Yazıtepe Köyü’nde yaptırılan anıt mezarının açılışı törenle yapıldı. Kur’an-ı Kerim okunarak yapılan duaların ardından vatandaşlara Yasin kitabı hediye edildi. Turhal Kaymakam Üçer, 15 Temmuz şehidinden Ferhat Koç’un anıt mezarının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Turhal’a atandığımda ilçedeki ilk ziyaretimi bu köydeki demokrasi şehidimizin ailesine yaptım. Ben şehidimizin ailesine hep şunu söylüyorum. Bu gurur size ve yedi ceddinize yeter. Bu gurur bu onur bu köye yeter, bu ilçeye yeter, Tokat’a yeter. İnşallah bu şehit haberleri son bulur. Ama bundan sonra bizlerde bizim evlatlarımızda bu aziz vatan için şehit olmaya hazırız” dedi.