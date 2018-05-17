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15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde 15 Temmuz Şehitlerinin aileleri ve gaziler aynı sofrada bir araya gelerek birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

17 Mayıs 2018 22:27

15 Temmuz Derneği tarafından Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Dernek Binasında iftar programı düzenlendi. Ramazan ayının 2’nci günü düzenlenen iftara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal masaları tek tek gezerek şehit aileleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sonunda vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte dualar ederek oruçlarını açtı. İftar sonrasında izletilen 15 Temmuz belgeseli ise, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

“15 Temmuz’da bizim ülkemizi Suriye, Mısır, Irak olmaktan kurtarmışız”

İftar programında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Gün geçtikçe 15 Temmuz’un ne manaya geldiğini daha iyi anlıyoruz. Gerçekten gün geçtikçe, hele şu son günlerde Kudüs’te yaşananları gördüğümüz zaman 15 Temmuz’da ülkemizin başına ne tür felaket planladıklarını daha iyi anlıyoruz. Gün geçtikçe 15 Temmuz’da planların ne kadar kötü olduğunu anlıyoruz ama bir şeyi daha anlıyoruz, 15 Temmuz’da millet olarak ne kadar büyük bir kahramanlık yaptığımızı da anlıyoruz. Dünyaya yeniden bir düzen sınır çizmek isteyenler aslında daha öncesinden başlamışlar gezi olayları belki daha öncesi, devamında diğer ülkelerde yapılan, diğer ülkelerde başardıklarını Türkiye’de başaramayınca ve bölgemizde coğrafyamızda ne planladıkları özetlersek, aslında 15 Temmuz’da biz ülkemizi Suriye olmaktan, Irak olmaktan, Mısır olmaktan kurtarmışız” dedi.

“O gece binler felaketi önledi”

Şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzu söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, “Bu manada gerçekten şehitlerimize minnet borçluyuz. Tabi o gün sokağa binler çıktı, o binler bu felaketi önledi, Allah bazılarına şehitlik, bazılarına gazilik, bazılarına da bunları nasip etmek için o gün başarıyla ulaştırdı. Gerçekten baktığımız zaman 15 Temmuz bu kadar ülkemiz adına felaketse 15 Temmuz’u unutturmamakta unutmamakta hepimizin görevi, sorumluluğudur” diye konuştu.  

Metin Başar
 

 

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