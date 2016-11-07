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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde minibüs alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya girişte bir minibüs alev alev yandı. Patlamaların meydana geldiği minibüse vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.


07 Kasım 2016 12:26

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde köprüye giriş yapacağı esnada minibüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Kısa bir süre sonra motor kısmındaki yangın, büyüyerek aracın her tarafını sardı. Minibüsün alev alev yandığını gören çevredeki vatandaşlar, araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle müdahaleye başladı. Vatandaşlar yangına müdahale ettiği esnada araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Doğan Can Cesur
İSTANBUL 


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