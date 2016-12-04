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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 2 ayrı kaza: 6 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprü yolu Acıbadem mevkiinde 50 metre aralıkla meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 2 ayrı kaza: 6 yaralı

04 Aralık 2016 07:11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 2 ayrı kaza: 6 yaralı - Tıkla İzle

15 Temmuz Şehitler Köprü yolu Ankara istikameti Acıbadem mevkiinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.00 sıralarında Avusturya plakalı olduğu öğrenilen lüks otomobil sürücüsü Sinan Hasay direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir süre sürüklendikten sonra yine bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan Sinan Hasay ve Emre Şakar kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen ilk kazanın ardından yaklaşık 50 metre geride gerçekleşen ikinci kaza ise şöyle gelişti. Ankara istikametine seyir halinde olan 06 FV 5443 plakalı Yavuz Macit yönetimindeki otomobil ise direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak yola savruldu. Yola savrulan otomobil yan yatarak durabildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan 4 vatandaş araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Otomobil içerisinde sıkışan Safa Yusuf Sakur isimli vatandaşı çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşı kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Sakur sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin Safa Yusuf Sakur’u kurtarma çalışmaları sırasında yakını olduğu öğrenilen bir vatandaş sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken vatandaşı polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Trafik kazaları nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışını normale döndü. Polis ekipleri meydana gelen kazalarla ilgili soruşturma başlattı. 

Oğuzcan Yazar


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