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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar

15 Temmuz Şehit Köprüsü’ne aracıyla gelen erkek bir şahıs, korkulukların arkasına geçerek intihar etti. Ekipler tarafından iskeleye çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar

07 Aralık 2016 16:53
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar - Tıkla İzle

Olay, saat 13.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde aracıyla köprüye gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle aracından inerek korkulukların arkasına geçti. Şahıs bir süre sonra kendini boğazın sularına bıraktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, intihar eden şahsı denizden bota, ardından da Ortaköy iskelesine çıkarttı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine iskeleye gelen olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 50’li yaşlarda olduğu öğrenilen şahsın üzerinden Erkan Çiçekoğlu'na ait kimlik çıktı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, intihar


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