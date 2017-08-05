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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet önünde seyreden bir otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza: 1 yaralı

05 Ağustos 2017 09:57
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay saat 08:00 sıralarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü, Kerem Pembegül kontrolündeki 34 AZR 39 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kazadan dolayı köprü yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süreliğine karşı şeritten akıtıldı. Araç sürücüsü Kerem Pembegül, kazanın nasıl olduğunu basın mensuplarını anlatarak, "Köprüde ilerliyordum trafik durdu motorcu arkadaş arkadan vurdu " dedi. 

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kaza


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