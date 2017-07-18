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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kazası: 2 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında koltukları ve bagajı sarımsak dolu bir araç bariyerlere girerken, araçta bulunan yaşlı çift yaralandı yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik kazası: 2 yaralı

18 Temmuz 2017 08:14

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu’nun Zincirlikuyu istikametinde seyreden, Şaban Ekici yönetimindeki 37 AN 103 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün çıkışında sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refuje çarptı. Meydana gelen kazada Ekici ve eşi Nermin Ekici, aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaşlı çifti çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aracın koltuklarının ve bagajının sarımsakla dolu olması dikkat çekti

Kazada hafif yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza yapan aracın trafik çekicisi ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, aracın koltuklarının ve bagajının fazla miktarda sarımsakla dolu olması ve araçta bir de terazi bulunması dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Aracın Kastamonu’dan geldiği öğrenildi. 

Hüseyin Coşkun 


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