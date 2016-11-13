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'15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz'

"15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu start aldı.

15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz
'15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz' - Foto Galeri

13 Kasım 2016 09:20
'15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz' - Tıkla İzle

15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu 09.00'da başladı. Maraton, 15 kilometre (yarı maraton) ve 10 kilometre yarışları ile 8 kilometrelik halk koşusu olmak üzere Avrupa yakasında son bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bu yıl, “Kahramanlar Koşusu” adı altında düzenlenen ve yüksek katılımla gerçekleştirilen halk koşusu, Altunizade’den başladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 8 kilometrelik koşuda katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçip, Dolmabahçe’de parkuru bitirecek.

Bu yıl yine altın kategoride koşulan Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nda 90 elit atlet yer alıyor. Elit atlet bazında bu yıl rekor katılım olduğuna dikkat çekilirken, 28’i Türk olmak üzere toplam 90 elit atlet maratonda ter döküyor.

Etiketler: İstanbul, maraton, Vodafone 38. İstanbul Maratonu


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