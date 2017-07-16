15 Temmuz turnuvasında kardeşlik kazandı

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un talimatıyla 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, şehitler anısına halı saha futbol turnuvası düzenledi. Ramazan Bayramının hemen ardından başlayan, Harran Belediyesinin vatan uğruna can veren şehitleri yad etmek ve 15 Temmuz ihanetini unutturmamak adına organize ettiği "Kurşun Atma Gol At" futbol turnuvasının final karşılaşması 15 Temmuz akşamı yapıldı. Harran Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Milli Birlik yürüyüşünün ardından Harran Belediye Spor ve Biter Petrol Sporun karşı karşıya geldiği turnuva finalinde şampiyon Harran Belediyespor oldu. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, amaçlarının şehitleri anmak ve kardeşlik duygularını pekiştirmek olduğunu belirterek, "15 Temmuz’da milli iradeyi, canları pahasına hainlere karşı koruyan kahramanları, halı saha futbol turnuvası ile bir kez daha yad ettik. Turnuvamızda karşılaşmaların 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde oynanması bizleri mutlu etti. Tek bir takım kazanmadı, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek kazanan Harran oldu" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan final karşılaşmasına takımlar "15 Temmuz’u Unutmadık Unutmayacağız" pankartıyla ve şehitler için özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıktı. Harran Belediye Spor, Biter Petrol Sporu yenerek turnuvanın şampiyonu olurken, turnuvanın üçüncüsü Harran Ovaspor, en centilmen takım ise Harran SYD Vakfı oldu.



Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Harran Kaymakamı Temel Ayca ve diğer konuklarla birlikte dereceye giren takım ve oyunculara, madalya ve teşekkür plaketlerini vererek kutladı.