Sızır beldesindeki merkez camisinin imamı Mustafa Ceylan, FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından sela okumak için camiye gitti. İmam Ceylan sela okumaya başladığında camiye giren Ethem Ulutaş, iddiaya göre sela okunmasını engelledi. Selanın yarım kalmasıyla birlikte olayı duyan vatandaşlar da sokağa çıktı. Daha sonra karşıt görüşlü iki grup arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Beldeyi karıştıran bu olay sonrası Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suça yardım etme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit suçlarından 9 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sivas 2’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ethem Ulutaş ve Emre Kekeç ile tutuksuz sanıklar Hacı Hasan G., Hatem G., Erdoğan G., Remzi Ö., Osman C. ve Mustafa G. ile sanık avukatları, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Merkez İlçe Başkanı Adil Keser ve basın mensupları katıldı.

"FETÖ’CÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİM İÇİN SELA OKUTMADIM"

Tutuklu sanık Ethem Ulutaş, arkadaşının düğününe katılmak için Sızır’da olduğunu ve düğün sonrası eve geçtiğini belirterek, "Darbe girişimini televizyondan öğrendim. Bu sırada kasabadan sela sesleri geliyordu. Ancak merkez camisinde sela okunmuyordu. Dışarı çıkıp camiye doğru yürümeye başladım. Merkez camisinde sela okunmaya başlayınca camiye girdim ve FETÖ’cü olarak bildiğim Mustafa hocaya sela okumaması gerektiğini söyledim. FETÖ/PDY’yi kasabamıza musallat eden kişinin onun olduğunu belirttim. Caminin ayakkabılık bölümüne girdim. Bu sırada 5-6 kişi tarafından dışarı çıkarıldım. Ama caminin içine ayakkabı ile girmiş değilim" dedi.

Kasaba meydanında olan olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını belirten Ulutaş, elinde bıçak olmadığını ve camide imam Ceylan ile karşılaşmadan dışarı çıkarıldığını ifade ederek daha sonra da eve gittiğini söyledi. Yaşamı boyunca FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını belirten Ulutaş, 6 aydır FETÖ terör örgütü üyeleriyle aynı koğuşta bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Emre Kekeç ise olay günü bir akrabalarının düğününden döndüğünü, cami yanından geçerken eniştesi Ethem Ulutaş’ın bağırarak camiye girdiğini söyledi. Eniştesini sakinleştirmek için arkasından camiye girdiğini belirten Kekeç, "Bende onu tutmak için yanına gittim. Bu arada bir grup üstüme kapanarak beni dışarı götürdü. Daha sonra misafir olarak bulunduğum teyzemin evine gittim. Belde meydanında yaşanan olayların hiçbirini görmedim" diyerek tahliyesini talep etti.

İMAM SANIKLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sızır Merkez Cami imamı müşteki mağdur Mustafa Ceylan da, camilerin ışığının yanması ve sala okunmasıyla ilgili televizyonda alt yazı geçmesi üzerine camiye gittiğini söyledi. Sela vermeye başlandığı sırada daha önceden tanımadığı Etem Ulutaş’ın camiye bağırarak geldiğini belirten imam, "Ethem caminin kapısından hızlıca girdi, ’sen sala veremezsin, kimin salasını veriyorsun’ diye bağırmaya başladı. Ardından vatandaşlar camiye girip Ethem’i dışarı çıkardı. Camide arbede olunca selayı yarıda bıraktım. Kasabamızın birlik ve beraberliği için sanıklardan şikayetçi değilim" dedi.

TUTUKLU SANIKLARDAN BİRİ TAHLİYE OLDU

Daha sonra müştekiler de olay gecesi yaşananları anlatarak, sanıklardan şikayetçi oldu. Sanık avukatlarının savunmalarının tamamlamalarının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Emre Kekeç’in adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, Etem Ulutaş’ın tutuklunun halinin devamına, tutuksuz sanıkların haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi.

Duruşma, olayın olduğu dönemde görevli olan Gemerek kaymakamı ve emniyet müdürünün beyanlarının alınması, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesi için 28 Şubat’a ertelendi.

Uğur Yiğit