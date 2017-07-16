15 Temmuz’un yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanı’na akın etti

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şiir dinletileri ve 15 Temmuz'u anlatan çeşitli belgesellerin gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, “Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi hamdolsun ki Cenabı Hakkın lütfu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen güç ile milletimiz tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiş o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir” dedi.

“Kim nifak sokmak isterse devletle milleti buluşturmak için gayret sarf edeceğiz”

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ise, "Devletle millet arasına kim hangi gerekçeyle olursa olsun bir nifak sokmak isterse, ister bu 27 Mayıs ihtilali gibi ister 28 Şubat zulmü gibi, isterse FETÖ darbesi gibi kim nifak sokmak isterse devletle milleti buluşturmak için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.

“15 Temmuz tarihin en büyük ihaneti”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, 15 Temmuz’un tarihin en büyük ihaneti olduğunu belirterek, “15 Temmuz bizim için aynı zamanda en büyük zafer. 15 Temmuz madalyonunun iki yüzü var. Bir tarafı nurlu yüzü. Bir tarafı kirli yüzü. Kirli yüzünü FETÖ temsil ediyor. Nurlu yüzünü Mevlana Meydanı’ndaki Konyalılar temsil ediyor” şeklinde konuştu.

“Türk tarihinde ilk defa millet eliyle bir darbeyi bir ihaneti bir kalkışmayı hep birlikte önledik”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 15 Temmuz gecesinin karanlık bir gece olduğunu vurgulayarak, “Fakat hamdolsun 16 Nisan milletimizin için ülkemiz için aydınlık bir gün olmuş oldu. Türk tarihinde ilk defa millet eliyle bir darbeyi bir ihaneti bir kalkışmayı hep birlikte önledik” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ise, bu aziz milletin korkusuz olduğunu dile getirerek, “Bu millet Peygamber Efendimizin övgüsünü almış bir millettir. İşte bu millet imanı ve Rabbimizin lütfuyla ihanetin çelikten örülmüş makinalarını yendi” dedi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Havzan Mahallesi’nde yaptırılan “15 TemmuzAnıtı”nın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Program kapsamında ayrıca Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı selalar okundu. Programda, TBMM’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından canlı bağlantılar yapıldı. Edilen dualar, söylenen ilahiler ve atılan sloganlarla devam edilen program halkın sabah namazını kılmasının ardından sona erdi.

Programa, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve birçok sivil ve askeri erkan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Konyalı Halit Şener katıldı.

Barış Gök - Uğur Sarı