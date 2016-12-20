Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Türkiye Spor Ödülleri, bugün Bomonti Hilton Conference Center’de sahiplerini buldu. Yaşanan son olaylar dolayısıyla ödül törenini ve gala gecesinin ismi "Şehitlere Saygı Gecesi" olarak değiştirilirken, gecede barış ve dostluk mesajları verildi. Gala gecesine spor camiasında pek çok isim katıldı. Yılın erkek sporcusu Taha Akgül, kadın sporcusu ise Kübra Dağlı seçilirken, yılın kulüp başkanı Fikret Orman ve yılın kulübü de Beşiktaş olarak seçildi.

Yılın foto muhabiri ise İhlas Haber Ajansı'ndan Mehmet Şirin Topaloğlu seçildi.

15. Türkiye Spor Ödülleri'ni kazananlar şu şekilde:

Spor ödülleri:

1- Yılın Spor Adamı Özel Ödülü - Göksel Gümüşdağ - Kulüpler Birliği ve Başakşehirspor Kulüp Başkanı

2- Yılın Erkek Sporcusu - Taha Akgül

3- Yılın Kadın Sporcusu - Kübra Dağlı

5- Yılın Kulüp Başkanı - Fikret Orman Beşiktaş J.K Kulüp Başkanı

6- Yılın Federasyonu - Basketbol Federasyonu

7- Yılın STK Başkanı Özel Ödülü - Ali Koç - 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

8- Yılın Spor Kulübü - Beşiktaş J.K

9- Yılın Spor Yöneticisi - Erdal Torunoğulları - Beşiktaş J.K

10- Yılın Kurumsallaşma Özel Ödülü - Muharrem Usta -Trabzonspor

11- Yılın Spor Projesi Özel Ödülü - Yüksek İrtifa - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

12- Yılın Sponsoru Özel Ödülü- İntegral Menkul Değerler

13- Yılın Spora Katkı veren İş Adamı - Erbakan Malkoç - Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı

14- Yılın Yerel Yöneticisi Özel Ödülü- Mehmet Ekinci Eyyübiye Belediye Başkanı

15- Yılın Futbol Takımı - Beşiktaş J.K

16- Yılın Teknik Direktörü - Şenol Güneş Beşiktaş J.K Teknik Direktörü

17- Yılın Hakemi - Cüneyt Çakır -FİFA Kokartlı Hakem

18- Yılın Transferi - Caner Erkin Beşiktaş J.K

19- Yılın Futbolcusu - Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş J.K

20- Altın Ayakkabı Özel Ödülü - Emre Belözoğlu Başakşehirspor

21- Yılın Yabancı Futbolcusu - Ricardo Quaresma Beşiktaş J.K

22- Yılın Fair Play Özel Ödülü - Sedat Sözlü Adana Demirspor Kulüp Başkanı

23- Onur Ödülü - Av. Hilmi Türkmen - Üsküdar Belediye Başkanı

24- Yılın Erkek Basketbolcusu - Cedi Osman - Efes Pilsen

25- Yılın Kadın Basketbolcusu - Mehtap Karacabilen - Beşiktaş J.K

26- Yılın Erkek Voleybolcusu- Emin Gök Galatasaray

27- Yılın Kadın Voleybolcusu - Polen Uslupehlivan Fenerbahçe

28- Yılın Okul Takımı - Akdeniz Yükseliş Koleji Antalya

Basın ödülleri:

1- 25. Yıl Onur Ödülü - Melih Şendil Lig Tv

2- 33 Yıl Onur Ödülü - İsmail Er Hürriyet Gazetesi

3- Yılın Televizyoncusu - Haluk Çimen - A Haber Genel Yayın Yönetmeni

4- Yılın Spor Kanalı - A Spor

5- Yılın Kulüp Kanalı - Galatasaray TV

6- Yılın Spor Radyosu - Radyospor

7- Yılın Spor Gazetesi - Fotomaç Gazetesi

8- Yılın Spor Yorumcusu - Alp Pehlivan TRTSPOR - A Spor

9- Yılın Spor Yazarı - Sinan Vardar Fotomaç Gazetesi

10- Yılın Spor Muhabiri - Serbay Şenkal - Galatasaray Tv

11- Yılın Gazete Muhabiri - Ahmet Selim Kul - Habertürk Gazetesi

12- Yılın Foto Muhabiri - Mehmet Şirin Topaloğlu - İhlas Haber Ajansı

13- Yılın Spor Sunucusu - Tuğçe Saatman - Lig Tv

14- Yılın Kameramanı - Bülent Akdeniz Ntvspor

15- Yılın Spor Dergisi - Galatasaray Dergisi