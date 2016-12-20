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15. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Türkiye Spor Ödülleri bugün yapılan törende sahiplerini buldu. Yılın foto muhabiri İhlas Haber Ajansı'ndan Mehmet Şirin Topaloğlu seçildi.

15. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu

20 Aralık 2016 00:02

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Türkiye Spor Ödülleri, bugün Bomonti Hilton Conference Center’de sahiplerini buldu. Yaşanan son olaylar dolayısıyla ödül törenini ve gala gecesinin ismi "Şehitlere Saygı Gecesi" olarak değiştirilirken, gecede barış ve dostluk mesajları verildi. Gala gecesine spor camiasında pek çok isim katıldı. Yılın erkek sporcusu Taha Akgül, kadın sporcusu ise Kübra Dağlı seçilirken, yılın kulüp başkanı Fikret Orman ve yılın kulübü de Beşiktaş olarak seçildi.
Yılın foto muhabiri ise İhlas Haber Ajansı'ndan Mehmet Şirin Topaloğlu seçildi.
15. Türkiye Spor Ödülleri'ni kazananlar şu şekilde:

Spor ödülleri:
1- Yılın Spor Adamı Özel Ödülü - Göksel Gümüşdağ - Kulüpler Birliği ve Başakşehirspor Kulüp Başkanı
2- Yılın Erkek Sporcusu - Taha Akgül
3- Yılın Kadın Sporcusu - Kübra Dağlı
5- Yılın Kulüp Başkanı - Fikret Orman Beşiktaş J.K Kulüp Başkanı
6- Yılın Federasyonu - Basketbol Federasyonu
7- Yılın STK Başkanı Özel Ödülü - Ali Koç - 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
8- Yılın Spor Kulübü - Beşiktaş J.K
9- Yılın Spor Yöneticisi - Erdal Torunoğulları - Beşiktaş J.K
10- Yılın Kurumsallaşma Özel Ödülü - Muharrem Usta -Trabzonspor
11- Yılın Spor Projesi Özel Ödülü - Yüksek İrtifa - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
12- Yılın Sponsoru Özel Ödülü- İntegral Menkul Değerler
13- Yılın Spora Katkı veren İş Adamı - Erbakan Malkoç - Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı
14- Yılın Yerel Yöneticisi Özel Ödülü- Mehmet Ekinci Eyyübiye Belediye Başkanı
15- Yılın Futbol Takımı - Beşiktaş J.K
16- Yılın Teknik Direktörü - Şenol Güneş Beşiktaş J.K Teknik Direktörü
17- Yılın Hakemi - Cüneyt Çakır -FİFA Kokartlı Hakem
18- Yılın Transferi - Caner Erkin Beşiktaş J.K
19- Yılın Futbolcusu - Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş J.K
20- Altın Ayakkabı Özel Ödülü - Emre Belözoğlu Başakşehirspor
21- Yılın Yabancı Futbolcusu - Ricardo Quaresma Beşiktaş J.K
22- Yılın Fair Play Özel Ödülü - Sedat Sözlü Adana Demirspor Kulüp Başkanı
23- Onur Ödülü - Av. Hilmi Türkmen - Üsküdar Belediye Başkanı
24- Yılın Erkek Basketbolcusu - Cedi Osman - Efes Pilsen
25- Yılın Kadın Basketbolcusu - Mehtap Karacabilen - Beşiktaş J.K
26- Yılın Erkek Voleybolcusu- Emin Gök Galatasaray
27- Yılın Kadın Voleybolcusu - Polen Uslupehlivan Fenerbahçe
28- Yılın Okul Takımı - Akdeniz Yükseliş Koleji Antalya

Basın ödülleri:
1- 25. Yıl Onur Ödülü - Melih Şendil Lig Tv
2- 33 Yıl Onur Ödülü - İsmail Er Hürriyet Gazetesi
3- Yılın Televizyoncusu - Haluk Çimen - A Haber Genel Yayın Yönetmeni
4- Yılın Spor Kanalı - A Spor
5- Yılın Kulüp Kanalı - Galatasaray TV
6- Yılın Spor Radyosu - Radyospor
7- Yılın Spor Gazetesi - Fotomaç Gazetesi
8- Yılın Spor Yorumcusu - Alp Pehlivan TRTSPOR - A Spor
9- Yılın Spor Yazarı - Sinan Vardar Fotomaç Gazetesi
10- Yılın Spor Muhabiri - Serbay Şenkal - Galatasaray Tv
11- Yılın Gazete Muhabiri - Ahmet Selim Kul - Habertürk Gazetesi
12- Yılın Foto Muhabiri - Mehmet Şirin Topaloğlu - İhlas Haber Ajansı
13- Yılın Spor Sunucusu - Tuğçe Saatman - Lig Tv
14- Yılın Kameramanı - Bülent Akdeniz Ntvspor
15- Yılın Spor Dergisi - Galatasaray Dergisi 


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