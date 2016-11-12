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15 yaşında 25 madalya

Atletizmde 4 yılda 25 madalya alan 15 yaşındaki yetenekli atletizm sporcusu Buse Karagüzel'in hedefi dünya şampiyonu olmak.

15 yaşında 25 madalya

12 Kasım 2016 11:50

15 yaşındaki lise öğrencisi olan Buse Karagüzel, 4 yıl önce başladığı atletizm sporunda Türkiye birinciliğinin yanı sıra, katıldığı yarışlarda 25 madalya kazandı. Büyük bir istekle çalışmalarına devam eden Buse Karagüzel'in hedefi büyük şampiyonalarda yarışmak.

Küçüklükten beri çeşitli dallarda spor yaptığını belirten Buse Karagüzel, "Yaklaşık 4 yıl önce atletizme başladım. Bu sürede Türkiye şampiyonluğu dışında çeşitli yarışlarda birincilikler aldım. Sinan hocamla çalışmaya başlayalı 2 ay oldu ve girdiğim bütün yarışları kazandım. Hocamla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımı düşünüyorum. Atletizmde Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmeyi çok istiyorum. Şu an yaşım küçük, sadece Türkiye Şampiyonası'na katılabiliyorum. Ama ileride daha büyük şampiyonalarda yarışmak istiyorum" dedi.

Buse Karagüzel'i çalıştıran Atletizm Milli Takım Antrenörü Sinan Vural ise, "Buse geleceği parlak bir sporcu. Hem yürüyüşte hem koşularda kabiliyetli bir sporcu. Hem idmanda hem yarışta güzel. Buse'den çok şey bekliyoruz. Bu sene 800-1500 metrede koşturacağım Buse’yi. Onlarda başarılı olacağını burada yapılan kros yarışlarında gösterdi. Türkiye birinciliği var zaten. Balkan, Avrupa, dünya şampiyonluğuna doğru yükselecek. İnşallah olimpiyat da olur" diye konuştu.
Kızının başarılı bir sporcu olduğunu belirten Seyfettin Karagüzel de, "Kızımın büyük başarılara imza atabilecek yetenekli bir sporcu olduğunu hocaları söylüyor. Ailesi olarak onun yanındayız. İnşallah daha büyük başarılara imza atar" şeklinde konuştu. 

Etiketler: atlet


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