Diğer
Kategoriler

15 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü

Adana'da ailesine ve kendisine eziyet ettiği için tartıştığı ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

15 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü

23 Ekim 2017 09:30

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37005. Sokak'ta 20 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, Engin O. (25) ile kardeşi A.O. (15) arasında ailesine ve kendisine eziyet etmesinden dolayı tartışma çıktı. A.O. ağabeyine "Yeter artık, sen annem, babam ve kardeşlerim ile bana artık işkence yapamazsın" diye bağırdı. Bunun üzerine ağabey yine kardeşini darp etmek isteyince A.O. evde bulunan tüfeğe alıp ağabeyini vurarak olay yerinden kaçtı. Engin O. ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan zanlı kardeş ise polis tarafından yakalandı. Yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürülen zanlının, ağabeyinin ailesine ve kendisine eziyet ettiğini bu nedenle çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç