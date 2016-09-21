Olay, Tuzla Mimarsinan Mahallesinde geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Cuma günü sabah saatlerinde 15 yaşında ki Funda Çiçek, ailesiyle yaşadığı evinden ayrıldı. İddiaya göre, evden ayrıldıktan sonra amcası Alaaddin Çiçek'e, "Ben ölüme gidiyorum. Beni aramayın sormayın. Ben ölmek için hazırım" gibi mesajlar attı. Kızlarından haber alamayan aile durumu polis ekiplerine haber verdi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ekipler ailenin şikayeti üzerine 7 kişinin ifadesine başvurdu. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çiçek ailesi, kızlarının DAEŞ tarafından kaçırıldığını iddia ediyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kızlarının DAEŞ tarafından kaçırıldığını düşünen aile polise başvurdu. Polis ekipleri yapılan çalışmaların ardından olay gününe ait güvenlik kameralarına ulaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Funda Çiçek'in yanındaki kimliği belirsiz şahıslarla otobüse biniyor. 15 yaşındaki Çiçek, Tuzla Şifa Mahallesinden kalkan otobüslere binerek Tuzla'dan ayrılıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Cenk İşver