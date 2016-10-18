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15 yıl hapis aldı, mahkemeden gülerek çıktı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan genç kız bu suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün, arkadaşı ise 12 yıl hapis cezası aldı. 28 yaşındaki genç kız, karar sonrası arkadaşı ile şakalaştı, arkadaşının sırtına vurdu ve mahkeme salonundan jandarma eşliğinde gülerek çıktı.


18 Ekim 2016 13:02

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.D.(29) ve T.A.(28) ile avukatlar hazır bulundu. 29 yaşındaki tutuklu sanık H.D. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir suçum yok. Tek suçum, uyuşturucu kullanıcısı olmaktır. Başka suçtan firari olan birisiydim, bir de firariyken uyuşturucu ticareti yapma girişimim söz konusu olamaz. Beraatımı istiyorum" dedi. Tutuklu sanık genç kız T.A. ise "Benim uzaktan yakından bir alakam yok. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu iki sanığın da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları kanaatine vararak, sanık T.A.'ya 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 3 bin 740 TL adli para cezası, sanık H.D.'ye de 12 yıl hapis, 3 bin TL adli para cezası verdi. Karar sonrası 28 yaşındaki genç kız T.A., arkadaşı H.D. ile şakalaştı, arkadaşının sırtına vurdu ve mahkeme salonundan jandarma eşliğinde gülerek çıktı.

OLAY
28 Şubat 2016'da Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen H.D ve T.A. yakalandı.H.D.'nin evindeki aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 8 fişek, T.A.'nın evinde ise 2 gram tütünle karışık esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ele geçirildi.
Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan H.D. ve T.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Şeref Kahraman

Etiketler: hapis, Kayseri


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