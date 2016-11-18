Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 150 yıllık secereli 'Panter Kangal' ırkını Uşak'ta yetiştiriyor

150 yıllık secereli 'Panter Kangal' ırkını Uşak'ta yetiştiriyor

Uşaklı hayvansever, Anadolu’nun en değerli çoban köpeği olan Kangal köpeğinin 150 yıllık seceresi olan 'Panter' ırkını Uşak’ta yetiştiriyor.

150 yıllık secereli Panter Kangal ırkını Uşakta yetiştiriyor

18 Kasım 2016 11:26
150 yıllık secereli 'Panter Kangal' ırkını Uşak'ta yetiştiriyor - Tıkla İzle

Uşak’ın Banaz ilçesinde yaşayan Kürşat Ceylan, 150 yıllık seceresi bulunan 'Panter Kangal' ırkını Uşak’ta yaşatmaya çalışıyor. Ülkenin milli değerleri arasında yer alan Kangal cinsi çoban köpeklerinin bilinmesi ve tanınmasına katkı sağlamak için emek harcayan Kürşat Ceylan, değişik cinslerde sayısız köpek yetiştirdiğini, fakat Kangal cinsinin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Henüz 5-6 aylık yavru olmasına rağmen devasa boyutlara ulaşan bu değerli ırk için Ceylan, şunları söyledi:
“Çocukluğumdan beri değişik köpek cinslerine ilgim vardı. Çok değişik ırklarda köpek yetiştirme şansım oldu. Fakat Kangal cinsinin ayrı bir yeri oldu her zaman. Türkiye’de Kangal ırkı pek bilinmemekle birlikte başka ırklarla karıştırılmakta. Her yörenin kendine ait çoban köpekleri mevcut. Sivas’ın Kangal ilçesinde tamamen doğal seleksiyonla güçlü çoban köpeklerinin arazide üremesiyle meydana çıkmış bir ırktır Kangal çoban köpeği. Tabi ki Kangal da kendi arasında yetiştiricilerinin korumasıyla farklı özellikler göstermekte. Şu an Banaz’da yetiştirdiğimiz bu Kangallar Sivas Kargakalesi çıkışlı, Çiçek ailesinin dedelerinden kalma yaklaşık 150 yıllık seceresi olan Panter Kangal ırkı köpekler. Panter Kangallar bilinen kangal cinslerine göre daha agresif yapıdadır. Arazi yapısına muhteşem bir şekilde uyum sağlayabilen, arazide çok hızlı hareket edebilen, duyguları hisleri çok güçlü olan, sürü korumaya endeksli, başka yırtıcı hayvanlara karşı çok agresif yapıda olan özel bir çoban köpeğidir. Panter Kangallar insanlara da tedbirli yaklaşır pek uysal oldukları söylenemez, eğitimi de buna nazaran zordur ve emek ister. Kendine aşırı güvenli olan bu hayvanlar bizim de ilgimizi çekiyor. Başta Çiçek ailesi olmak üzere yakınlarımıza, dostlarımıza bu ırkı yetiştirmemize ve tanıtmamıza destekleri olan herkese teşekkür ediyorum.”

Ertunç Öztürk

Etiketler: Kürşat Ceylan, panter kangal, Uşak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!