Uşak’ın Banaz ilçesinde yaşayan Kürşat Ceylan, 150 yıllık seceresi bulunan 'Panter Kangal' ırkını Uşak’ta yaşatmaya çalışıyor. Ülkenin milli değerleri arasında yer alan Kangal cinsi çoban köpeklerinin bilinmesi ve tanınmasına katkı sağlamak için emek harcayan Kürşat Ceylan, değişik cinslerde sayısız köpek yetiştirdiğini, fakat Kangal cinsinin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Henüz 5-6 aylık yavru olmasına rağmen devasa boyutlara ulaşan bu değerli ırk için Ceylan, şunları söyledi:

“Çocukluğumdan beri değişik köpek cinslerine ilgim vardı. Çok değişik ırklarda köpek yetiştirme şansım oldu. Fakat Kangal cinsinin ayrı bir yeri oldu her zaman. Türkiye’de Kangal ırkı pek bilinmemekle birlikte başka ırklarla karıştırılmakta. Her yörenin kendine ait çoban köpekleri mevcut. Sivas’ın Kangal ilçesinde tamamen doğal seleksiyonla güçlü çoban köpeklerinin arazide üremesiyle meydana çıkmış bir ırktır Kangal çoban köpeği. Tabi ki Kangal da kendi arasında yetiştiricilerinin korumasıyla farklı özellikler göstermekte. Şu an Banaz’da yetiştirdiğimiz bu Kangallar Sivas Kargakalesi çıkışlı, Çiçek ailesinin dedelerinden kalma yaklaşık 150 yıllık seceresi olan Panter Kangal ırkı köpekler. Panter Kangallar bilinen kangal cinslerine göre daha agresif yapıdadır. Arazi yapısına muhteşem bir şekilde uyum sağlayabilen, arazide çok hızlı hareket edebilen, duyguları hisleri çok güçlü olan, sürü korumaya endeksli, başka yırtıcı hayvanlara karşı çok agresif yapıda olan özel bir çoban köpeğidir. Panter Kangallar insanlara da tedbirli yaklaşır pek uysal oldukları söylenemez, eğitimi de buna nazaran zordur ve emek ister. Kendine aşırı güvenli olan bu hayvanlar bizim de ilgimizi çekiyor. Başta Çiçek ailesi olmak üzere yakınlarımıza, dostlarımıza bu ırkı yetiştirmemize ve tanıtmamıza destekleri olan herkese teşekkür ediyorum.”

Ertunç Öztürk