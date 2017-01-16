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16 Ocak 2017 yurtta hava durumu! Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ankara ve İstanbul'da sağanak yağış, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmine diliyor.

16 Ocak 2017 yurtta hava durumu! Meteorolojiden kar uyarısı

16 Ocak 2017 08:57

 Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Mersin, Kırşehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batısı, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyo

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Marmara, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (40-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, zamanla il geneli yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 6
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 12
Adana: Parçalı ve az bulutlu 14
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı az bulutlu ve sisli -6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9
 

Etiketler: kar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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