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16 yaşında 10 parmağında 10 marifet

Mersin'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Altirikli, darbukadan saza, gitardan piyanoya ve deften kemana kadar 7 çeşit müzik enstrümanını başarıyla çalarken, ıslıkla da her türden müziği seslendirebiliyor. Aynı zamanda 2 yıldır tiyatro kurslarına devam eden Altirikli, gelecekte iyi bir oyuncu olmayı hedefliyor.

16 yaşında 10 parmağında 10 marifet

19 Şubat 2018 09:45
16 yaşında 10 parmağında 10 marifet - Tıkla İzle

Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Altirikli, sanatsal faaliyetlerine Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda devam ediyor. 2 yıldır kursiyeri ve oyuncusu olduğu Belediye Şehir Tiyatrosu'nun 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde sahneleyeceği 'Kınalı Hasan' oyununa hazırlanan Altirikli, buradaki rolünü de başarıyla sürdürüyor. Oyunun provaları sırasında 'Çanakkale Türküsü'nü ıslık çalarak seslendiren genç oyuncu, yetenekleriyle takdir toplarken, çalışma arasında verilen molalarda saz, def ve darbuka çalarak provalara renk katıyor.

Müziğe henüz 4 yaşındayken babasının aldığı küçük bir darbuka ile başladığını anlatan Ahmet Altirikli, "Daha sonra bazı internet sitelerinden videolar açıp onları izleyerek yeteneğimi geliştirmeye çalıştım. Önce darbuka ile başladım, sonra ritim kulağı gelişti. Ardından farklı aletlere yöneldim ve onları da kullanmaya başladım. Şu anda darbuka, saz, gitar, piyano, org, def ve keman çalabiliyorum. İleride iyi bir oyuncu olmak istiyorum" dedi.
Islıkla da her türden müziği rahatlıkla seslendirebildiğini kaydeden Altirikli, bunun kendisine ayır bir keyif verdiğini söyledi. Genç oyuncu, müzik ve tiyatronun yanı sıra dans kurslarına devam ettiğini, ayrıca fotoğrafçılığa da büyük merakı olduğunu belirterek, fotoğrafçılık sanatını hobi olarak sürdürdüğünü ifade etti. 

Hüseyin Kar
 

 

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