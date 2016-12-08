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16 yaşındaki annenin bebeği karşı tarafın ailesi tarafından kaçırıldı

15 yaşındayken Muğla'daki ailesini bırakıp Bursa'da sevdiği gencin yanına kaçan ve 16 yaşında anne olan Sena Nur T.'nin bebeği kaçırıldı. Bebeğinin birlikte olduğu gencin ailesi tarafından kaçırıldığını iddia eden Sena Nur T., gencin ailesi tarafından zorla dilendirilmek istendiğini de öne sürdü.

16 yaşındaki annenin bebeği karşı tarafın ailesi tarafından kaçırıldı

08 Aralık 2016 11:16
16 yaşındaki annenin bebeği karşı tarafın ailesi tarafından kaçırıldı - Tıkla İzle

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ikamet eden Tahir (36) ile Nur T.'nin (35) kızları Sena Nur T. (16) Bursalı bir gence aşık olup kaçtı. Bunun üzerine esnaflık yapan Tahir T. Bursa'ya gelerek kızını tekrardan yanına aldı. Bir süre sonra ailesiyle tekrar Bodrum’a gelen 25 yaşındaki Y.İ. genç kızı tekrar götürdü. Baba Tahir T., kızını gencin elinden kurtarmak için çabalasa da başarılı olamadı.

Kızına hiçbir şekilde ulaşamayan aileye, bir gün Bursa’daki bir hastaneden Sena Nur’un doğum yaptığı haberi geldi. Bunun üzerine Bursa’ya gelen aile kızlarıyla hastanede buluştu. İddiaya göre, bebeğin çıkış işlemlerinin ardından, Y.İ. ve ailesi bebeği hastane çıkışında götürdü. Bu durumun ardından aileyi takip eden Tahir T. tehdit edildiğini ve bebeklerini alamadığını öne sürdü.
Kız bebeklerini geri isteyen ve gençlerin evli olmadığını savunan aile hukuk mücadelesi başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden T. ailesi suç duyurusunda bulundu.

Zorla beni hamile bıraktı”

Başından geçenleri anlatan Sena Nur T., “1.5 sene önce Bodrum’da bir kişi ile tanıştım. Onunla kaçtım. Zorla beni hamile bıraktı. Şu anda zorla çocuğumu aldı ve bana vermiyor. Kaçtıktan sonra beni zorla dilendirmeye çalıştırdılar. Dilenmediğim için ellerimi bıçakla kestiler. Şu anda ellerimde yaralar var. Ben çocuğumu istiyorum. İlk olarak kendi isteğimle geldim. Daha sonra zorla kaçırdılar” dedi.

“4 günlük bebeği kaçırdılar”

Baba Tahir T. ise “Ben Bodrum’da ikamet ediyorum. Yaklaşık 1 sene önce kızım kaçıyor. Ben kızımı Gemlik’ten polisle gidip geri aldım. Bu insanlar dilencilik yapıyorlar. Ben kızımı aldıktan sonra tekrar kaçırdılar. Ben 1 sene boyunca hep gittim. Ama beni silah zoruyla mahalleye sokmadılar. Beni tehdit ettiler. Kızıma telefonla bile ulaşamadım. Kızımı zorla hamile bırakmışlar. Kızım ile şahıs arasında resmi nikah yok. Beni hastaneden arayıp, kızımın doğum yaptığını söylediler. Bursa’ya geldim. Çocuğun çıkış işlemlerini hallettikten sonra hastane çıkışında çocuğu kaçırdılar. 4 günlük bebeği bize göstermiyorlar. Buradan polis ve savcılığa sesleniyorum. Bebek ve kızımı alıp gitmek istiyorum” diye konuştu.

“Kızıma uyuşturucu vermeye çalışmışlar”

Anne Şeref Nur T. ise “Kızımı zorla kaçırıp, hamile bırakmışlar. Hamileyken kızıma uyuşturucu vermeye çalışmışlar. Kızım istemeyince bıçakla kolunda izler yapmışlar. Bebeğini aldılar. Bebeğimiz onların ellerinde. Çocuk sarılık geçiriyor. Bugün hastaneye gitmesi lazım. Ama onu da yapmıyorlar. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bir an önce bebeğimizi bize versinler” şeklinde konuştu. 


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