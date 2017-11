16 yaşındaki futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

Denizli'de Pamukkale Fatihspor’un 16 yaşındaki futbolcusu Murat Taylan, arkadaşları ile parkta otururken fenalaşarak yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Taylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Taylan, Üçler Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pamukkale Fatihspor'un Teknik Direktörü Süleyman Daylan'ın futbolcusunun vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Dalyan'ın paylaşımında, "Aslan parçam, melek kardeşim bir tanecik oğlum. Senin bizleri bırakıp erken gidişin yakışmadı. Ben senin formalarına nasıl bakacağım şimdi. Nasıl o numarayı elime alacağım. Allah'ım seni cennetine kabul eylesin. Ailene ve tüm seni sevenlerine sabır versin. Sen en son hocanın yanına gel, 'Hocam ben maçlara gelebilmek için hafta içi her gün bir saat mesai yapıyorum, cumartesileri öğleni çekiyorum. Bundan sonra sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Bu sene sizin için ne kupalar alacağız' diyerek yanımdan git iki saat sonra yoğun bakıma kaldırılıp vefat et. Yapma be. Aslan parçam, melek kardeşim bir tanecik oğlum" ifadeleri yer aldı.