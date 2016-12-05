Gümüşlük Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki İlayda Erdemir sosyal medyadan tanıştığı 21 yaşındaki U.A. isimli genç ile kaçarak, sırra kadem bastı. 15 Ekim Cumartesi günü kız arkadaşı ile buluşan İlayda Erdemir’den arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kızlarından bir gün boyunca haber alamayan aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aile kendi çapında araştırma yaparak kızlarının gasptan aranan asker kaçağı olduğu idea edilen U.A. ile kaçtığını tespit etti. İşsiz olan baba, kızından 45 gündür haber alamadıklarını söyleyerek bir umutla kızını beklediğini açıkladı. Beyninde ur olan anne ise kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor.

İlayda’nın babası Ahmet Erdemir, kızından 45 gündür haber alamadıklarını belirterek, “15 Ekim’de kız arkadaşı ile beraber gezmeye çıktılar Turgutreis’te. O günden beri haber alamadık. O günden beri hiçbir telefonumuza bakmıyor, aramıyor. Olayı jandarmaya bildirdik, onlar ifadelerimizi alıp savcılığa bildirdi. Polis ve jandarma tarafından aranıyor” dedi.

Kızının kaçırıldığını iddia eden baba Erdemir, “Kızımın arkadaşı babasına söylüyor kızımın kaçtığını, arkadaşının babası da bana gelip söylüyor. Ben kızımı aradım ardından kızımın telefonu kapalı. Ondan sonra anladık ki bir şeyler var. O gün beraber gezdiği arkadaşına sorduk biz de. Arkadaşı bir çocukla tanıştığını, onunla beraber gezmeye gideceklerini söyledi. Ama gezmeye gitmemişler beraber kaçmışlar. Facebook’tan tanışmışlar kaçmadan 15 gün önce Jandarma araştırmış bize söyledi. Bunlar oradan konuşmuşlar ve çocuk gelip kızımı götürüyor" dedi.

"Kızımın hayatından endişe ediyorum"

Kızının hayatından şüphelendiğini de açıklayan Erdemir, “Kızımın hayatından şüpheleniyorum çünkü askere gidiyorum demiş buraya gelmiş, buradan alıp kuş adasına götürmüş kızımı. Edindiğimiz bilgilere göre çocuk gasptan aranıyormuş. Uyuşturucu kullanıyormuş. Bu durumlar karşısında hayatından bayağı endişe duyuyorum. Hiç aramadı bizi" ifadelerini kullandı. Kızının üzüntüsünden dolayı eşinin hasta olduğunu anlatan Erdemir, “Annesi rahatsızlandı, hastaneye gittik. Kalp krizi geçiriyordu neredeyse. Şu anda ilaç tedavisi alıyor. Eşimin beyninde ur var zaten bu olaylar da üst üste gelince bayağı yıprandı” şeklinde konuştu.

Acılı anne kızına seslendi

İlayda’nın annesi Birsen Erdemir ise kızını çok özlediğini söyleyerek, “Bir haber ver bize kızım, sağ mısın, ölü müsün, diri misin bir haber ver ne olur. Bir telefon etsin sağım diye. Her gün hastayım, sinirim, moralim çok bozuk. Arkadaşıma gidiyorum dedi ve o günden beri bir haber alamıyoruz. İzin vermezdim normalde o gün izin veresim tuttu” dedi.

Kızlarına hiç baskı yapmadıklarını söyleyen anne Erdemir, “Kızımıza hiç baskı yapmazdık. Eski erkek arkadaşını bizimle babasıyla tanıştırmıştı. Baskıcı bir aile olsak buna bile izin vermezdik" dedi.

Erdemir ailesi kızları İlayda’nın kaçtığı çocuk ile de tanışacaklarını vaat ederek bir an önce eve gelmesini istedi. Eğer erkek arkadaşını seviyorsa onu da tanıyabileceklerini ifade eden aile kızlarını gören duyanların haber vermesini istedi.

Eren Ayhan