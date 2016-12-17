Yağışların; Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 0

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Az bulutlu 8

Adana: Az bulutlu 12

Antalya: Parçalı çok bulutlu, batı ilçeleri yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun olması bekleniyor 4

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri kar yağışlı 3