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17 kişilik minibüsten 27 yaralı çıktı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan 17 kişilik minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısının 27 olduğu ortaya çıktı.

17 kişilik minibüsten 27 yaralı çıktı

09 Ağustos 2017 10:00
17 kişilik minibüsten 27 yaralı çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adıyamanlı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet Ziyan Ç. yönetimindeki 17 koltuklu minibüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla 1’i ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların Ulubey, Ordu ve SB-ODÜ Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kazada yaralanan kişileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı-ODÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ile Ordu Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralılara ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Vali Seddar Yavuz, kazada yaralanan fındık işçilerinin tedavileri için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Fındık mevsiminin başladığı bu günlerde araç trafiğinin yoğunlaştığına dikkat çeken Vali Yavuz, sürücülerin trafik kurallarına uyarak, daha dikkatli araç kullanmaları gerektiğini ifade etti. 

Metin Akyürek

Etiketler: kaza, minibüs, ordu


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