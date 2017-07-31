17 yaşındaki genç kızı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Olay, dün Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde meydana geldi. A.M. (17), annesi S.M. ve babası A.O.M. ile birlikte beldede kurulan pazara gitti. 32 yaşındaki Sinan Ç., ayrıldığı eski sevgilisi A.M'yi takip ederek yanında getirdiği bıçakla genç kızı 6 yerinden bıçakladı.

Karnından ve göğsünden defalarca yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Ç., kızına yardım etmeye çalışan baba A.O.M'yi de karnından bıçaklayarak yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan baba Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, genç kızın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Zanlı Sinan Ç., olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Sinan Ç., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.

Zanlı adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.