18 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, geçtiğimiz salı günü saat 14.15 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ereğli’den sanayi malzemesi yüklenen Cafer G. yönetimindeki 67 FC 992 plakalı tır, malzemelerin boşaltılmasının ardından arızalandı. Araçtan inen sürücü Cafer G., takviye kablosu ile tırı çalıştırmayı başardı ancak içinde kimsenin bulunmadığı tır birden hareket etti. Park halindeki 7 araca çarparak ilerleyen tırı durdurmaya çalışan Cafer G. ezilme tehlikesi atlattı. Tır son olarak 06 GGZ 07 plakalı araca çarparak durabildi. Tırın çarptığı aracın da diğer araçlara çarpmasıyla birlikte toplam 18 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Cafer G.’nin arızalanan tırı çalıştırmak için bir kamyonetten takviye yaptığı, takviye yapılan kamyonetin geri geri gittiği, daha sonra tırın hareket etmeye başladığı görülüyor. Kamyoneti durdurmayı başaran Cafer G.’nin, tırı da durdurmaya çalıştığı anlarda ezilme tehlikesi yaşadığı, ardından da aracının peşinden koştuğu kameralara yansıdı. Karşı yönden gelen bir araç sürücüsünün de tırla çarpışmamak için geri geri giderek kaçmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı.

Abdullah Sarıca - Ömer Çetin - Cem Geçim - Fatih Erdoğan