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18 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

18 Ekim 2016 yurtta hava durumu

18 Ekim 2016 08:45

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu(Şırnak hariç) ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Afyon, Isparta, Sivas, Sinop, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Antalya ve Bartın'ın doğu, Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 14
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 27 

Etiketler: hava durumu, hava sıcaklığı, yurtta hava durumu


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