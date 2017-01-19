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18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

18. hafta hakemleri açıklandı

19 Ocak 2017 13:13

Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 OCAK CUMARTESİ

13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

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22 OCAK PAZAR

13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

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23 OCAK PAZARTESİ

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy


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