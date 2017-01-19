Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
21 OCAK CUMARTESİ
13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır
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22 OCAK PAZAR
13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
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23 OCAK PAZARTESİ
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy