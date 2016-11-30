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18. kez denedi

Kanser tedavisi gören eşi için gerekli olan parayı bulamadığı gerekçesiyle Türkiye’nin çeşitliği illerinde intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenilen şahsın Edirne’deki 18’inci intihar girişimini polis engelledi.

18. kez denedi

30 Kasım 2016 20:24

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Edirne’ye gelerek elindeki gazete kupürleri ile eşinin durumunu anlatan ve para talep eden Mehmet H. (28), Trakya Birlik Genel Müdürlüğü binasının yangın merdivenlerinin en üstüne çıkarak atlayacağını söyledi. Mehmet H., hasta eşine gereken ilik nakli için ihtiyacı olan 16 bin TL parayı bulamazsa intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet H.’yi ikna etmeye çalıştı. Asayiş Şube Müdürü Tuncay Karabulut, 1 saatlik çabanın ardından şahsı ikna ederek aşağı indirmeyi başardı. İtfaiye ekipleri de her ihtimale karşı şişme yatak açarak tedbir aldı.

Mehmet H., eşinin ilik nakline ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden çaresizlik içinde yardım arayışında olduğunu öne sürerek, “Ben Güneydoğu gazisiyim. Uygun ilik anne ve babamda var. Eşime Çapa Tıp Fakültesi’nde uygun ilik nakli yapılacak. Ancak 16 bin TL gerekli. Ben de bu parayı bulamadığım için sesimi duyurmak adına intihar etmeyi denedim” dedi.

İkna edilen şahsın daha öncede çeşitli illerde defalarca intihar etmeyi denediği Edirne’deki intihar girişiminin ise 18’nci olduğu öğrenildi.


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